John en Julie toverden verlaten boerderij om tot weekendhuis vol charme en karakter

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een opgeknapte boerderij in Canada.

John en Julie waren op zoek naar een buitenverblijf op het platteland toen ze deze verlaten boerderij in de provincie Ontario ontdekten. Ze was eind 19de eeuw gebouwd door Schotse immigranten en was nooit deftig gerenoveerd geweest. Dik tien jaar geleden trokken de laatste bewoners er weg.

Het koppel achter de designwinkel Mjölk in Toronto vond dat net een pluspunt, want zo konden ze op alle manieren back to basics gaan. Alles werd grondig schoongemaakt en overbodige toevoegingen die er in de loop der jaren waren bijgekomen, werden afgebroken. Wat overbleef, was letterlijk een hoop stenen die lang geleden op het terrein werd gevonden en tijdens de bouw netjes in elkaar was gepuzzeld.

Die brok pure natuur had samen met het hout van de plafonds, vloeren en raambalken zoveel karakter dat het interieur volgens John en Julie weinig extra vroeg. Daarom kozen ze bijna uitsluitend voor meubels in hout die netjes binnen het bestaande palet pasten. Ook de keuken is heel naturel. In het kader van het slow living-concept wordt er zelfs gekookt op een houtstoof.

Kleur is er amper, tenzij dan in de twee kamers die wel een pleisterlaag kregen. Dat is zo in de badkamer met een 200 jaar oude marmeren badkuip en in de zithoek die ingericht is rond een kachel uit 1700 die uit Zweden komt en hier tegel per tegel opnieuw is opgebouwd.