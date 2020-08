Jo en Tine genieten van zalige rust dankzij zwemvijver vlak naast hun huis Bjorn Cocquyt

22 augustus 2020

10u38 0 Woon. Door de zwemvijver vlak bij het huis en de illusie dat de woning op een ponton staat, zou je denken dat Jo en Tine op een idyllische plek aan het water wonen. Dat is dus schijn, want ze worden langs drie zijden omringd door velden.

“Onze tuinarchitect had het fantastische idee om over de volledige lengte van het huis een zwemvijver aan te leggen die ter hoogte van het terras een knik naar binnen maakt”, vertelt Jo.

Het zwemgedeelte is zo’n 30 meter lang en 4,5 meter breed. Aan de buitenkant heeft de vijver een organische vorm en zijn er tal van planten. “Ik vind het ongelooflijk knap, zeker met al die visjes in en al het leven dat wordt aangetrokken. Of we nu in onze slaapkamer, badkamer, living, keuken of op het terras staan: overal hebben we contact met het water en de velden naast het huis.”

Het contact binnen met de buitenomgeving is te danken aan de enorme glaspartijen van vloer tot plafond met zonwerende beglazing. “Alles is zo uitgedokterd dat de omgeving maximaal bij het huis wordt betrokken. Als ik ’s avonds thuiskom na een dag werken in de stad duurt het dan ook geen minuut om compleet zen te worden.”

Bij mooi weer heeft het gezin verschillende genietplekjes in de tuin en rond het huis. Genieten van de zonsondergang op het paadje naast het huis, luieren in de hangmat, tot in de late uurtjes aan het haardvuur op het terras, ... “De zomer is prachtig en dan leven we vooral buiten, maar je mag gerust in de winter terugkeren om te zien hoe gezellig het binnen is. Ook dan prijzen we ons meer dan gelukkig met deze woning.”

Benieuwd hoe het koppel de inrichting van het interieur aanpakte? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant