Jeroen leeft in een tiny house: "Alle luxe die ik nodig heb"

25 oktober 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Van een huurappartement in hartje Brugge naar een mobiel tiny house in de natuur: Jeroen (46) heeft het zich nog geen seconde beklaagd. “Vanaf dag één voelde dit goed”, vertelt de alleenstaande papa van twee dochters aan Van een huurappartement in hartje Brugge naar een mobiel tiny house in de natuur: Jeroen (46) heeft het zich nog geen seconde beklaagd. “Vanaf dag één voelde dit goed”, vertelt de alleenstaande papa van twee dochters aan bouwsite Livios

Jeroen koos voor een tiny house in een randgemeente van Brugge. “Ik wou terug in de natuur gaan wonen voor meer rust en balans. Ik speelde al langer met het idee van een tiny house, omdat je deels of volledig off the grid kan gaan. Dat sprak me wel aan. Net als het ecologische aspect. Alleen is een tiny house in België niet zo evident. Ik woon er niet permanent, want daar is nog geen regeling voor.”

Onduidelijke wetgeving in Vlaanderen

De wetgeving rond tiny houses is inderdaad erg vaag. “Er is niets reglementair geregeld in Vlaanderen”, vertelt Jeroen. “In Wallonië zijn ze er wel mee bezig en Nederland is een echte voortrekker. In Alkmaar voorziet de gemeente speciaal grond voor tiny houses op voorwaarde dat je off the grid gaat. Een mooi initiatief als stad.”

Meer financiële vrijheid

Niet iedereen kan een huis kopen. Zeker niet nu de woonbonus wegvalt. “Toch is ook een tiny house niet voor iedereen weggelegd. Het is ideaal als tussenstap voor wie net afgestudeerd is en iets wil kopen. Ook voor een jong koppel of koppel met baby kan het perfect”, zegt Jeroen. “Ik vind het mooi dat ik mijn kinderen kan tonen dat dit ook een woonmogelijkheid is, zodat ze later bewuster kunnen kiezen. Een tiny house geeft je veel vrijheid, ook financieel. Mijn tiny house kostte 50.000 euro, maar je hebt er al voor 35.000 à 40.000 euro.”

Veel ruimtegevoel

Het mobiel tiny house van Jeroen is 3 meter breed en 8,5 meter lang. “De bewoonbare oppervlakte is beperkt, maar het principe van een tiny house is dat je ruimtegevoel van je omgeving komt. Ik leef midden in de natuur en heb redelijk veel ramen. Achter mijn tiny house staan bomen en aan de voorkant kijk ik uit over weides. Het voelt dus zeker niet krap aan. Integendeel.”

Twee slaapruimtes

Jeroen heeft in zijn tiny house een leefruimte met keuken, badkamer en twee slaapruimtes. “Een bewuste keuze, omdat ik twee dochters (9 en 16 jaar) heb die de helft van de tijd bij mij leven. De oudste dochter heeft haar eigen slaapruimte die ze kan afsluiten met een deurtje. De andere slaapruimte deel ik met mijn jongste dochter. Als zij er is, slaapt zij boven in het grote bed en ik beneden op de zitbank die ook als slaapbank dient.” Bekijk meer foto’s van de inrichting van dit tiny house.

Nodige comfort en luxe

Ondanks de beperkte oppervlakte, heeft Jeroen alle nodige comfort en luxe. “Net zoals ik in mijn appartement had. Er staan een wasmachine en droogkast, een douche van 90 op 90 cm en een vierpits gasfornuis. Ik heb warm water, wifi en kan Netflix kijken. Kortom, alles wat ik nodig heb. Ik heb ook altijd gedroomd van een houtkachel en nu heb ik er een.” Is er dan niets wat Jeroen mist? “Ik heb geen bad en bewust geen kabeltelevisie. En ook een vaatwasser was geen must. In een tiny house doe je je afwas toch onmiddellijk”, lacht Jeroen.

Hout en witte tinten

De constructie is gemaakt van hout. Ook binnen heeft Jeroen veel hout gebruikt in combinatie met witte tinten. “De inrichting is eenvoudig en sober, wat het ook gezellig maakt. Die eenvoud komt extra tot zijn recht omdat ik weinig spullen heb. Ik hou van een strak interieur en wil geen rommelige ruimtes vol spullen. Dat geeft me rust”, vertelt Jeroen.

Alles heeft zijn plaats

Over de indeling van een tiny house moet je goed nadenken. “Er zijn boeken over het maximaliseren van ruimtes, maar het blijft zoeken naar oplossingen op maat. Het belangrijkste voor mij is dat alles zijn plaats heeft. Ik heb alle overbodige spullen weggedaan. Ze zeggen altijd dat je drie hoopjes moet maken. Wat je zeker wil houden, wat je misschien wil houden en wat weg mag. De laatste twee doe je dan effectief weg. Ik heb ook nog twee maanden een opslagruimte gehuurd.”

Ruimte voor hebbedingen

Jeroen heeft natuurlijk geen twintig paar schoenen of meerdere serviessets. “Je moet nadenken over wat je echt belangrijk vindt om niet in te boeten aan comfort of levenskwaliteit. Ik heb vier grote en vier kleine borden, zes glazen en zes tassen. Het leuke is dat je op zoek kan gaan naar echt toffe borden of spullen”, vertelt Jeroen. “Ik speel ook graag bordspelen en heb er twee kasten vol van. Er is zelfs nog plaats over.”

Geen grote aanpassing

Wie zijn intrek neemt in een tiny house heeft vaak te maken met de ‘tiny house dip’. “Dat betekent dat je de eerste maanden echt moet acclimatiseren en moet wennen aan de kleinere ruimte. Maar ik heb daar geen last van gehad”, geeft Jeroen toe. Ook voor zijn dochters was het geen grote aanpassing. “Ze gaan er heel goed mee om. De oudste heeft voldoende privacy in haar eigen slaapruimte en de jongste vindt het super om buiten te lopen en is echt fier.”

