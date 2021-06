Jens en Laurent ontwerpen energieneutrale woning waarin grens tussen binnen en buiten vervaagt

LiviosArchitect Jens Theuwen werd enkele jaren geleden op slag verliefd op een perceel met een atypische vorm in het charmante Westouter. Samen met medevennoot Laurent Temmerman ontwierp hij een BEN-woning: een bijna-energieneutrale woning. Hun unieke ontwerp gaat bijna volledig op in de landelijke omgeving dankzij een optimale oriëntatie en verdiepingshoge ramen. Kijk mee binnen met bouwsite Livios .

Compact trapeziumvolume

Architectenwoningen zijn vaak een lust voor het oog. Dit pronkstuk in Westouter, een vredig dorp in de Westhoek, is zeker geen uitzondering op die regel. “Hoewel het om een smal, langwerpig en lichtjes afhellend perceel met weinig uitwijkmogelijkheden ging, waren we meteen verkocht”, vertelt Jens. Na een intensief overlegtraject met de stedenbouwkundige dienst, die aanvankelijk een klassieke typologie met baksteengevels, een zadeldak en rode dakpannen vooropstelde, kregen ze de toestemming om de bestaande woning af te breken en te vervangen door een compact trapeziumvolume met één bouwlaag en bruingrijze natuurtinten. “Zo konden we de impact op het omringende landschap minimaliseren, de ecologische performantie optimaliseren en streven naar een leefomgeving die levenslang wonen toelaat.”

Volledig scherm © TOOP architectuur / Tim Van de Velde

Intense band met het omringende landschap

Oriëntatie, volumetrie, gevelvlakken, raamopeningen, materiaalgebruik… alles werd tot in de puntjes en op verschillende schalen bestudeerd en uitgetest via proefopstellingen en maquettes. “We hebben hoe dan ook een voorliefde voor contextgebonden architectuur en op deze locatie is de link met de omgeving eens zo cruciaal”, zegt Jens. “Aangezien we heel het jaar door wilden kunnen genieten van het omringende landschap, waren de oriëntatie en het zicht naar buiten belangrijke aandachtspunten. Verdiepingshoge raampartijen integreren is geen kunst op zich, maar het is natuurlijk wel van belang om het op de juiste plaats te doen.”

Ook privacy is uiteraard niet onbelangrijk. Vandaar dat de woning aan de zuidgerichte straatzijde vrij gesloten oogt, terwijl ze aan de noordelijke tuinzijde een uitermate open karakter heeft. Deze doordachte keuze maakt storende binnen- of buitenzonwering en het gebruik van dure glassoorten overbodig en zorgt voor een riante natuurlijke lichtinval, een aangename helderheid en een groot ruimtegevoel in het leefgedeelte.

Volledig scherm © TOOP architectuur / Tim Van de Velde

Brede focus op duurzaamheid

Dat zonwerende screens en andere maatregelen tegen oververhitting overbodig zijn, is niet alleen te danken aan de optimale oriëntatie en inplanting van de woning, maar ook aan de massa van de basisstructuur. Zowel de vloerplaat als het plafond en de gesloten delen van de buitenschil bestaan uit beton, dat heel het jaar door voor een aangename, stabiele binnentemperatuur zorgt. “Dankzij hun goede thermische inertie slaan de betonelementen warmte op in de zomer en koude in de winter, wat in combinatie met de doorgedreven isolatie zeker zijn vruchten afwerpt”, legt Jens uit.

Zelfs op de warmste dagen van het jaar is het lekker koel binnen, terwijl ze in de wintermaanden zelden tot nooit nood hebben aan extra verwarming – ook omdat ze maximaal profiteren van natuurlijke zonnewinsten. Dit draagt uiteraard bij tot de energetische performantie van de woning. “Dit alles maakt dat het officieel een BEN-woning is.”

Volledig scherm © TOOP architectuur / Tim Van de Velde

Het beste van beide werelden verenigd

Ook ‘beleving’ is een van de kernwoorden in dit project, met dank aan de slimme ruimtelijke indeling. De badkamer, de slaapkamers, de bureauruimte, het toilet, de berging en de garage bevinden zich aan de gesloten straatzijde, zodat de open leefkeuken, de eetruimte en de zithoek vrij spel krijgen aan de tuinkant. Het dag- en nachtgedeelte wordt gevoelsmatig van elkaar gescheiden door een centrale patio aan de westzijde, die plaats biedt aan een gezellig buitenterras.

Volledig scherm © TOOP architectuur / Tim Van de Velde

“Voor ons is die patio echt het hart van de woning. Hij stroomlijnt de interne ‘flow’ en biedt ons eveneens de mogelijkheid om volop van de avondzon te genieten. Zo verenigt hij het beste van beide werelden. Doordat de patio in het volume snijdt, is het buitenterras ook nog eens uitstekend beschut. Geen overbodige luxe, want het kan hier vrij hard waaien. Nu de omringende beplanting zijn werk heeft gedaan, is het volume helemaal ingebed in het landelijke kader. Een unieke troef waar ik en mijn gezin nog elke dag de vruchten van plukken!”

Volledig scherm © TOOP architectuur / Tim Van de Velde

Bron: Livios