Jean-Pierre en Karolien wonen in omgebouwde garagewerkplaats uit 1920

Architect Jean-Pierre Gakwaya toverde samen met zijn vriendin Karolien een oude garagewerkplaats in Borgerhout om tot twee aparte woningen. De achterbouw is nu een passieve loft waar het koppel zelf woont met hun 3-jarige dochter. De woning aan de voorzijde wordt verhuurd via airbnb. Bouwsite Livios mocht binnen kijken in dit uniek renovatieproject.

Moeilijke start

Jean-Pierre was met deze realisatie niet aan zijn proefstuk toe. Toch kende het project een moeilijke start. “Er was een complexe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nodig omdat de stad Antwerpen een weigering had uitgesproken. Maar in beroep is het dossier gelukkig toch goedgekeurd bij de deputatie”, vertelt Jean-Pierre. De verbouwingswerken zijn gestart in april 2017 en in maart 2019 zijn de woningen opgeleverd.

Van garage naar loft

De oorspronkelijke garagewerkplaats met woning dateert van 1920. Het woongedeelte aan de voorzijde bestond uit drie bouwlagen, met een werkplaats in de achterbouw over twee bouwlagen. Dankzij de grote schaal van het project was het mogelijk om bij de renovatie twee aparte woningen te creëren. “De woning aan de voorzijde is hersteld en voorzien van een ruim terras aan de achterzijde. De achterbouw is nu een passieve loft met een private patio. Een tussentuin verbindt de twee woningen met elkaar en zorgt samen met de patio voor een verlichting van het perceel.”

Ruwe karakter

De oorspronkelijke achterbouw had een mooie, solide structuur die Jean-Pierre zoveel mogelijk wilde behouden. “Om aan de huidige energienormen te voldoen, plaatsten we een dikke isolatieschil rond de buitenwanden. Die werden afgewerkt met thermowood planken volgens het Isofinish-systeem. Binnen kozen we voor een polybetonvloer zwevend op een isolatiepakket van 30 cm pur om het ruwe loftkarakter van de woning te benadrukken.” Lees hier wat een betonvloer kost.

Structuur en interactie

Het gelijkvloers wordt verdeeld en gestructureerd door de trap en een aparte toiletruimte. “De trap is ontworpen om zo elegant en transparant mogelijk te zijn. Daarom kozen we voor een trap met een enkele trapboom waarop ruitvormige treden rusten”, vertelt Jean-Pierre. “Verder interageren de badkamer en de bureauruimte met elkaar via een vide, die voorzien is van een lichtstraat om beide ruimtes van voldoende licht te voorzien.” Bekijk hier hoe je meer licht in je huis haalt.

Energetische renovatie

Aangezien het oorspronkelijke gebouw net geen honderd jaar oud was, vroeg de verbouwing heel wat inspanningen om de huidige energienormen te halen. Zo is er eerst een goede bouwschil voorzien met voldoende thermische isolatie en kreeg ook het schrijnwerk een update met thermisch verbeterde aluminium profielen en driedubbele beglazing. “Daarnaast hebben we ook een balansventilatie voorzien met warmteterugwinning en plannen we nog de plaatsing van zonnepanelen en een warmtepomp ter vervanging van de gascondensatieketel. Alle ingrepen samen zullen ervoor zorgen dat we uiteindelijk een E-peil van 8 halen.”

Budget

Voor de bouw van hun passiefwoning en het herstellen van de oorspronkelijke woning hadden Jean-Pierre en Karolien een mooi budget voorzien. “Op het einde van de rit hebben we dat overschreden met 15%. Dat kwam mede door de hoofdaannemer die de afgesproken termijnen niet heeft gerespecteerd. Daardoor hebben de bouwwerken langer geduurd.” Lees hier hoe je energiezuinig bouwt.

