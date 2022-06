Je woning verwarmen met een warmtepomp: een goed idee?

Meer en meer mensen kiezen voor een duurzame manier om hun woning te verwarmen. Een warmtepomp is hiervoor de ideale oplossing. Is elke woning geschikt voor een warmtepomp? En kan je je gas- of mazoutketel zomaar vervangen door een warmtepomp? Ontdek het hieronder.

Hoe werkt een lage temperatuur warmtepomp?

Een lage temperatuur warmtepomp geeft warmte af bij een lage temperatuur. Hierdoor is het verschil tussen de bron (lucht bij een luchtwarmtepomp) en binnen kleiner dan bij een hoge temperatuur warmtepomp, waardoor de warmtepomp minder zwaar moet werken en een hoge efficiëntie bereikt. Ook een lucht-luchtwarmtepomp werkt op lage temperatuur binnen. Met een lage temperatuur warmtepomp, verwarm je je woning dus op een efficiënte manier! Hierdoor bespaar je energie, op een milieuvriendelijke manier. De Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp en lucht-luchtwarmtepomp zijn de ideale oplossing voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

Ideaal voor een nieuwbouw

Een warmtepomp en een goed geïsoleerde woning gaan hand in hand. Aangezien nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de hoogste isolatienormen, is een warmtepomp het beste verwarmingssysteem voor dit type woningen. Bovendien is er bij een nieuwbouwproject quasi standaard sprake van vloerverwarming, wat lage temperatuur water vereist.

Ook voor een renovatie?

Bij een renovatie zijn er verschillende aandachtspunten. Op het vlak van verwarmingsoplossingen zijn er heel veel mogelijkheden, maar ook enkele beperkingen. Om te beginnen, moet je weten hoeveel warmtecapaciteit er nodig is om een optimaal comfort te garanderen. De experts van warmtepompspecialist Daikin kunnen dit voor jouw woning bepalen. De benodigde warmtecapaciteit hangt af van een aantal factoren zoals de isolatiewaarde, de oppervlakte, het aantal radiatoren … Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe minder vermogen je nodig hebt waardoor je een minder grote warmtepomp moet plaatsen. Daarnaast moet er naar de bestaande afgiftesystemen zoals vloerverwarming of radiatoren gekeken worden. Het beste is om te kunnen werken met lage temperaturen (35 graden). Voor de bestaande systemen moet nagekeken worden of ze op lage temperatuur kunnen werken.

Compatibel met verschillende verwarmingselementen

Een Daikin Altherma lucht-water warmtepomp geeft de warmte af via een watercircuit en kan op diverse systemen aangesloten worden (vloerverwarming, radiatoren, ventiloconvectoren, muurverwarming, ...). Zo bekom je de meest ideale oplossing voor jouw woning.

Beschik je over zonnepanelen die een deel energie opwekken? Of heb je een slimme meter? De Daikin-warmtepompen zijn klaar voor een slimme aansturing en om het zelfverbruik van je zonnepanelen te vergroten.

Gas- of mazoutketel vervangen door een warmtepomp

Is het interessant om je bestaand verwarmingssysteem te vervangen door een warmtepomp? Airco- en warmtepompspecialist Daikin illustreert aan de hand van enkele cijfers, rekening houdend met de huidige energieprijzen.

Een familie met haar huidige, niet-energiezuinige verwarmingsketel, kan tot 20 à 40% besparen op haar energiefactuur wanneer ze investeert in een warmtepomp. Hoe lager de temperatuur in je afgiftesysteem hoe groter de besparing.

