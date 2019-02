Gesponsorde inhoud Je woning renoveren? Denk ook aan je verwarming! Aangeboden door Remeha

04 maart 2019

08u30 0 WOON. Tegen 2050 moeten alle huizen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een nieuwbouwwoning vandaag. Heb jij renovatieplannen? Maak je huis dan nu al klaar voor de toekomst. Met een nieuwe verwarmingsinstallatie geniet je niet alleen van een lagere energiefactuur, maar ook van meer comfort.

Hoe ouder je verwarmingsketel, hoe lager het rendement. Je ketel is na zo’n tien tot vijftien jaar aan vervanging toe. Een nieuwe ketel zorgt niet alleen voor extra rendement, maar is ook energiezuiniger. Zo bespaar je heel wat op je energiefactuur. Wist je dat een gasketel nog altijd een duurzame en ecologisch verantwoorde keuze is? Een nieuwe gascondensatieketel recupereert ongeveer 35 procent extra energie en heeft een pak minder CO2-uitstoot, waardoor je milieuvriendelijker verwarmt! Door het vervangen van je oude ketel help je mee aan de doelstellingen die moeten gehaald worden.

Nieuwe condensatieketel

Er bestaan eenvoudige tot zeer uitgebreide toestellen op gas: van compacte wandketels tot vloermodellen. Zo hoef je niet veel kostbare ruimte op te offeren. De Remeha Calenta Ace is een compacte gaswandketel waarop je vijf jaar garantie krijgt. Uniek is de automatische bijvulfunctie die je warmwaterdruk op peil houdt: de ketel vult water bij als er te weinig is.

Slim bedienen

Koppel je de Calenta Ace aan de slimme e-Twist-thermostaat van Remeha? Dan kan je je verwarming slim bedienen. Via de app vul je zelf het water in je ketel bij. Als de ketel te vaak moet bijvullen, krijg je een melding via je app. Extra troef: de app kan op meerdere toestellen geïnstalleerd worden. Zo kan je je installateur toegang geven tot de app en kan hij vanop afstand meevolgen om het probleem te bekijken.

Al overstappen op een warmtepomp?

Voer je een totaalrenovatie uit waarbij je nieuwe ramen plaatst, extra isoleert en voor verwarming op lage temperatuur kiest? Dan kan je perfect kiezen voor een warmtepomp. Wil je nog niet volledig overstappen? Dan is een hybridesysteem misschien wel iets voor jou: een nieuwe gasketel in combinatie met een warmtepomp. Je gasketel springt bij als de warmtepomp je vraag naar warmte en warm water niet volledig kan dekken of als je op dat moment minder betaalt voor gas dan voor elektriciteit. Zo ben je helemaal klaar voor de toekomst!

