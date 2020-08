Je woning optimaal verlichten? Met deze tips lukt het! Redactie

05 augustus 2020

Wil jij overal en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Goed nieuws: er zijn heel wat manieren om je verlichting perfect te laten aansluiten bij jouw woning en levensstijl. Met deze tips van bouwsite Livios kom je er wel.

1. Laat zoveel mogelijk daglicht binnen

Hoe meer daglicht er binnen komt in huis, hoe minder kunstlicht je nodig hebt. Dat zorgt niet alleen voor het nodige wooncomfort, maar ook voor een lagere energiefactuur. Maar hoe doe je dat, zoveel mogelijk daglicht binnenlaten? Dat begint al bij het ontwerp van je woning. Je architect speelt daarin dus een belangrijke rol: ga zeker met hem of haar in gesprek als het om raamgrootte en -oriëntatie gaat. Ook met lichtkoepels, -straten en dakvensters kan je extra zonlicht in huis halen.

Opgelet: Zorg wel dat je huis ’s zomers niet te snel oververhit geraakt. Je kan een teveel aan zonlicht beperken met zonwering, een dakoversteek of met een (loof)boom voor bepaalde ramen.

2. Pas (de sterkte van) je verlichting aan de kamer aan

Hou er rekening mee dat je iedere huiskamer en soms zelfs delen ervan met een specifiek doel gebruikt en dat die dus ook verlichting op maat nodig hebben. In de traphal is het bijvoorbeeld belangrijk dat je ’s nachts de trap goed kan zien, maar dat het licht je ook niet verblindt. In de slaapkamer komt een mild leeslampje van pas, in de keuken heb je bijvoorbeeld meer licht nodig aan de kookpotten dan wanneer je gezellig samen eet aan de keukentafel. Denk daarom op voorhand goed na over waarvoor je welke kamer(zone) precies wil gebruiken.

3. Zorg voor verschillende soorten en functies

Het onderscheid tussen hoofd-, sfeer- en accentverlichting sluit daar goed bij aan. Afhankelijk van de leefruimte is het namelijk erg nuttig om er verschillende soorten verlichting met verschillende functies te installeren. Hoofdverlichting is vooral een must in de kamers die je het vaakst gebruikt en waar je veel licht nodig hebt, zoals de woonkamer, keuken en je bureau. In die eerste twee en in je slaapkamer komt sfeerverlichting ook goed van pas, zeker als je die kan dimmen. Accentverlichting is bijvoorbeeld handig boven je kookplaat, de badkamerspiegel of in de leeshoek.

4. Ga voor ledlampen

Hecht je belang aan de energiezuinigheid van je verlichting? Dat doe je beter wel, want zo gaat ook je energiefactuur omlaag. Met dat doel in het achterhoofd, kan je met ledverlichting niet missen. Ledlampen verbruiken niet alleen weinig elektriciteit, maar gaan ook langer mee dan traditionele soorten. Die lange levensduur maakt ledverlichting nog extra duurzaam. Bovendien hebben moderne ledlampen een veel gezelligere uitstraling dan vroegere versies. De opties zijn tegenwoordig zo goed als eindeloos op vlak van kleurtemperatuur, lichtsterkte en dimmogelijkheden.

5. Hou rekening met je interieurstijl

Niet alleen de eigenschappen van de lamp zelf zijn belangrijk, ook het design van de armaturen is van tel. Na al het werk dat je in je interieurinrichting hebt gestoken, is het natuurlijk fijn als je verlichting mooi bij die unieke look en feel van jouw woning aansluit. Gelukkig bestaan er tegenwoordig meer armatuurdesigns dan je je kan inbeelden, of je woning nu in een klassieke, landelijke of modernere stijl is ingericht. Zelfs als je van een specifiek zuiders, Scandinavisch of nog exotischer interieur houdt, vind je zeker en vast je gading.

6. Stel een lichtplan op

Heb je de perfecte verlichting voor iedere kamer gekozen? Dan is het tijd om de juiste positie en plaatsing van al je lichtpunten en armaturen te bepalen. Dat doe je door een lichtplan op te stellen. Je vertrekt het best vanuit je woningontwerp: waar er hoeveel daglicht binnenvalt, de afmetingen van de verschillende kamers en zelfs je interieurindeling en -inrichting zijn belangrijke factoren. Schakel je een interieurarchitect of lichtadviseur in om je lichtplan op te stellen? Dan doe je dat het best in een zo vroeg mogelijke fase van je (ver)bouwproject. Maar je kan er ook zelf mee aan de slag.

7. Maak je verlichting slim

Er bestaan tegenwoordig heel wat manieren waarmee je het onderste uit de kan haalt op vlak van comfort en energiebesparing. Lichtsensoren meten constant hoeveel licht er in huis is. Als het buiten donker of bewolkt wordt of als de zon wat meer komt piepen, past je verlichting zich daar automatisch aan aan. Bewegingsmelders zien dan weer wanneer er iemand in een kamer is en laten alleen op die momenten het licht branden. Zo kan je het nooit vergeten uit te doen en verspil je geen energie. Met slimme verlichting stel je het hele systeem vanop afstand automatisch in met je smartphone, zelfs als je op vakantie bent. In- en uitschakelen, de lichtkleur instellen,… het kan allemaal.

8. Twijfel je? Vraag advies

Weet je niet waar te beginnen of twijfel je of je wel de juiste keuzes maakt? Vraag dan zeker advies aan een lichtconsulent, interieurarchitect of een gespecialiseerde winkel. Zij sturen je van de eerste keer de goede richting uit, waardoor je achteraf niet met de gebakken peren zit. Voorkomen is beter dan genezen!

