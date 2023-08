Je woning isoleren: hoe dik moet het? En op welke energiebesparing kan je rekenen?

LiviosZonnige (vrije) zomerdagen zijn er om te barbecueën en afkoeling te zoeken aan het strand, maar het zijn ook ideale klusdagen. Wie tijdens een zomers weekend - of meerdere weekeindes - de handen uit de mouwen steekt om te isoleren, kan daar deze winter flink mee snoeien in zijn energiekosten. Bouwsite Livios zocht uit hoeveel je precies kan besparen door je woning nu aan te pakken.

Van boven naar onder

Je kan verschillende kanten uit als je je woning komende winter gezellig warm wil houden. Het dak, de muren en de vloer zijn de belangrijkste plekken die je moet isoleren. Ook een goede beglazing is essentieel om de energiefactuur laag te houden.



Beginnen doe je met het dak, want langs de dakpannen ontsnapt tot maar liefst 30 procent van de gestookte warmte. Daarna is het tijd om de gevel in een warm jasje te steken: tot 25 procent van de warmte gaat namelijk via de muren verloren. Heb je die klusjes al afgevinkt, dan kan je de vloer isoleren. Via die weg kan je nog eens 15 procent op je energiefactuur besparen.

Aan de slag

Heb je deze zomer enkele dagen vrij om je woning beter te isoleren? Dan zetten we je graag op weg in drie stappen.

Stap 1: dak

Een hellend dak kan je relatief makkelijk isoleren met enkele rollen isolatiewol en een paar helpende handen. Je brengt die isolerende flensdekens aan tussen de kepers. Zorg ervoor dat alles goed aansluit en er een dampscherm aanwezig is om koudebruggen en de bijhorende vochtproblemen door condens te vermijden.

Een plat dak wordt doorgaans langs de buitenkant geïsoleerd. Dat is echter een klusje dat je beter overlaat aan een vakman met ervaring.



Stap 2: gevel

Is het dak voldoende geïsoleerd, dan kan je de gevel onder handen nemen. Voorzie de gevel van isolatiepanelen en dek die af met een nieuwe bekleding naar keuze. Je woning is zo niet alleen beter geïsoleerd, maar krijgt eveneens een mooie make-over. Wil je buitengevelisolatie, houd er dan rekening mee dat je in de meeste gevallen een vergunning moet aanvragen.

Bij bestaande woningen kan je ook de spouw isoleren. Die lege ruimte tussen de buiten- en binnenmuren wordt dan opgevuld met isolatieschuim. Dat is minder ingrijpend en goedkoper dan het isoleren en herbekleden van de bestaande gevel, maar het is ook minder efficiënt.



Stap 3: vloer

En tot slot is het een goed idee om de vloer aan te pakken. Dat doe je het beste langs de onderkant, via een (kruip)kelder. Is dat geen optie, dan kan je ook bovenop de vloer isoleren.

We raden je dan aan om de handen in elkaar te slaan met een expert, want er komt flink wat vakwerk bij kijken. Tip: gebruik je de zolderruimte niet, isoleer dan de zoldervloer in plaats van het dak.



Hoe dik moet je isoleren?

Te veel isoleren kan je eigenlijk niet, maar te weinig natuurlijk wel. Zolang je voldoende ventileert natuurlijk. Wie deze zomer de tijd vrijmaakt om te isoleren, doet dat het beste volgens de BEN-eisen. Dat zijn de voorschriften die gelden voor nieuwbouwwoningen; een uitstekende richtlijn dus.

Daken, muren en vloeren mogen in dat geval een U-waarde hebben van maximum 0,24 W/m²K. Wil je het nog beter doen, dan kan je mikken op 0,20 W/m²K (lage-energiewoning) of op 0,15 W/m²K (passiefhuisstandaard). Lees hier hoe je die U-waardes bereikt.

Hoeveel bespaar je door je woning te isoleren?

Volgens de Vlaamse energieregulator VREG verbruikt een gemiddeld gezin 17.000 kWh aardgas per jaar voor verwarming en warm water. Daarvan gaat ongeveer 14.700 kWh naar verwarming. De VREG schat dat een dergelijk gezin dat vandaag een energiecontract afsluit, een gasrekening van 1.611,13 euro opgestuurd zal krijgen, waarvan er ongeveer 1.393,15 euro voor verwarming gebruikt zou worden.

Wie een niet-geïsoleerd dak onder handen neemt, bespaart 30 procent op de energiefactuur. Dat komt neer op 417,95 euro, indien je evenveel gas verbruikt als een gemiddeld gezin en in een niet goed geïsoleerde woning leeft.

Bekleed je de gevel met isolatiepanelen, dan bespaar je 25 procent, oftewel 348,29 euro.

Krijgt ook de vloer een isolatiebehandeling, dan mag je daar nog eens 15 procent, ofwel 208,97 euro, van aftrekken.

Opgelet

In totaal - en in een ideale situatie - kan je je energiefactuur dus tot zeventig procent terugdringen. Waarschijnlijk zullen de meesten onder ons echter een lager percentage bereiken, maar ook dat voel je absoluut in je portemonnee. Reden genoeg om je werkhandschoenen aan te trekken en een ritje naar de doe-het-zelfzaak te maken één dezer.



Voor heel wat renovatieklusjes kom je trouwens in aanmerking voor premies en subsidies. Ontdek via de onderstaande kader snel en eenvoudig welke voor jou van toepassing zijn.

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.