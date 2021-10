Je woning energiezuinig maken: wat kan je met 500, 5.000 en 10.000 euro?

0 tot 500 euro

Tot 5.000 euro

Isoleer je dak en spouwmuren

30% van alle warmte in huis verdwijnt via je dak. Het aanbrengen van (extra) dakisolatie is dus zeker een must als je het nodige budget hebt. Wie weet heb je wel recht op een isolatiepremie? 25% van de warmte in huis gaat verloren langs je buitenmuren. Zeker in wat oudere woningen is spouwmuurisolatie vaak een efficiënte en gemakkelijke oplossing. De isolatie wordt simpelweg ingeblazen in je muur. Er komen dus geen langdurige werken en een resem materialen aan te pas. Kijk op voorhand wel na of jouw spouwmuur geschikt is voor extra isolatie, dat kan via deze checklist.