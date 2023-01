Je werkplek proper krijgen én houden? Schoonmaker en opruimcoach delen hun ultieme tips

Een nette werkplek is ook een hygiënisch schone werkplek. Dit is het stappenplan van schoonmaker John Heukeroth:

1. Maak ruimte vrij

Voordat je begint met schoonmaken is het belangrijk om eerst alles in je werkkamer op te ruimen. “Dan kan je goed bij alle moeilijke hoekjes’’, verduidelijkt Heuckeroth. “Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk ruimte vrij maakt. Dus verplaats papieren, losse boeken en kleine ladekasten even naar de gang of de logeerkamer.’’

2. Pak stof en etensresten aan

Voordat je met een sopje in de weer gaat, adviseert Heuckeroth om eerst alles in de werkkamer droog te reinigen: “haal een stofzuiger of Swiffer door de kamer en verwijder al het stof dat je ziet met een doekje.’’

Quote Veel mensen vergeten hun toetsen­bord schoon te maken, maar het is heel hygiënisch om dit dagelijks te doen. John Heuckeroth

Ook is het slim om het toetsenbord onder handen te nemen. “Houd het ondersteboven en tik drie keer op de achterkant. Dan zijn de kruimels zo verdwenen.’’ Haal er daarna een vochtig (desinfecterend) doekje over, zodat ook de toetsen weer schoon zijn. “Veel mensen vergeten dit. Maar het is echt heel hygiënisch om dagelijks je toetsenbord schoon te maken. Zeker als je bedenkt waar je vingers overal zijn geweest’’, vertelt de schoonmaker.

3. Ga vlekken te lijf met een microvezeldoekje

Als alles stofvrij is, kan de echte schoonmaak beginnen. “Alleen water en een microvezeldoekje volstaan’’, weet Heuckeroth. “Zeep of bleekmiddel is helemaal niet nodig. Tenzij je de koffievlek met geen mogelijkheid uit je tafelblad krijgt.’’

Zeep kan volgens de schoonmaker soms allergische reacties uitlokken en de geur kan eventueel afleiden van het werk. “Met niets dan water en het licht schurende microvezeldoekje krijg je je bureau schoon genoeg. Zeker als je het vuil regelmatig weghaalt. Maar als je toch zeep wil gebruiken, ben je daar natuurlijk vrij in.’’

4. Vergeet je apparatuur niet

Wanneer alles schoon is, raadt Heuckeroth aan om nog even snel een vochtig doekje over het beeldscherm en de muis te halen. Zodat alles écht stofvrij is. En dan mogen alle spullen weer terug de werkkamer in.

Quote Houd alleen spullen op je bureau die je vaak gebruikt. Verwijder dat pennenbak­je vol lege pennen dus. Marianne Bodenstaff

Nu je werkplek weer helemaal schoon is, wil je dat ook zo houden. Dit zijn de tips van opruimcoach Marianne Bodenstaff van Huishouden Op Orde:

1. Houd het geordend

Iedereen heeft spullen op zijn bureau staan die hij of zij niet gebruikt, denk aan een schaar of een lege pen. Bodenstaff adviseert om hier eens kritisch naar te kijken. “Houd alleen spullen op je bureau die je vaak gebruikt. Dus geen vol pennenbakje met allemaal lege pennen. Eén pen is voldoende.’’ De rest - van de werkende pennen - bewaar je in een bureaulade of in de kast.

2. Leg alles meteen weer terug op de goede plek

En mocht je bijvoorbeeld die schaar wel nodig hebben, laat hem dan na gebruik niet op het bureau slingeren. “Ruim het meteen op. Want een vol bureau is een vol hoofd’’, zegt Bodenstaff. Het kan helpen om alle spullen een vaste plaats te geven en dit consequent vol te houden. “Dan leg je ze vanzelf weer terug op de juiste plek.’’

3. Investeer in goede mappen

Orde is het belangrijkste om een werkplek netjes te houden. De opruimcoach drukt dus ook op het hart om te investeren in goede mappen. “Kies liefst voor tijdschriftmappen, want die kun je labelen.’’ Zo kan je duidelijk onderscheid maken tussen bijvoorbeeld je administratie, presentatieteksten en kopietjes voor privégebruik.

“Als de map vol is, ga je vanzelf kijken of er niets weg kan.’’ Zo voorkom je dat er overal losse papiertjes liggen. “En vervang post-its door notitieboekjes waarin je je to-dolijst opschrijft. Dit is overzichtelijker en zo raak je nooit een aantekening kwijt’’, aldus Bodenstaff.

Dagelijks herhalen

Iedereen die bovenstaande tips heeft opgevolgd, zit nu in een nette én schone werkkamer. Maar het gevaar bestaat dat je bureau na de lunch alweer vol ligt met broodkruimels. Houd je er echter een routine op na, dan zal je zien dat je werkplek altijd schoon blijft.

Bodenstaff raadt daarom aan om aan het einde van elke werkdag tien minuten te reserveren om je bureau op te ruimen en alles schoon te maken. “Stofzuig de kamer en haal een vochtig doekje over het bureau. Dan kan je de volgende dag weer fris beginnen.’’ Daarnaast geeft Heuckeroth nog de tip om meteen je poetsdoek boven te halen als iets vuil wordt. “Je wil niet uren naar broodkruimels of een koffievlek kijken. Met een beetje water is het vuil binnen een paar seconden weer weggepoetst.’’

