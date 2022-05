Je wanden en plafonds perfect afwerken? Met dit driestappenplan doe je dat makkelijk zelf

Snel en flexibel ruimtes indelen, je plafond netjes afwerken, binnenmuren optrekken ... Gipsplaten zijn een dankbaar materiaal voor tal van doe-het-zelfklussen in huis. Voor een topresultaat is het belangrijk dat je ze glad afwerkt. Maar ook wie geen klustalent in zich heeft, doet dat makkelijk zelf met dit driestappenplan van Gyproc®.

Vooraleer je je wanden of plafonds van gipsplaten verder kan afwerken met behang of verf, moet je ze eerst perfect glad maken. Anders zie je elke oneffenheid van zodra de zon erop schijnt of je de verlichting in huis aandoet. Om dat te vermijden, doorloop je beter eerst deze stappen.

1. Bereid je muur of plafond voor

Speciaal voor het wegwerken van oneffenheden, schroefgaten en voegen bedacht Gyproc® een kant-en-klare oplossing voor doe-het-zelvers: de Gyproc® Roll & Finish. Deze egalisatieplamuur smeer je met de Gyproc® Plamuurrol of met een verfrol vlot uit op elke ondergrond. Uiteraard op Gyproc® gipsplaten. Maar ook op pleisterwerk, beton, een geverfde ondergrond (na het schuren) of zelfs glasvezelbehang kan je deze plamuur makkelijk aanbrengen.

2. Werk alle oneffenheden weg

Van zodra je de Roll & Finish hebt aangebracht, gebruik je het Gyproc® Spackmes om de plamuur in brede banen glad te strijken. Het Spackmes is een vlakspaan van 50 centimeter, waarmee je in één keer op een grote oppervlakte gaatjes en oneffenheden kan wegwerken. Zo krijg je een perfect gladde ondergrond. Laat je muur of plafond nu minstens 24 uur drogen.

3. Werk je muur of plafond verder af

Is de plamuur helemaal opgedroogd? Schuur je muur of plafond dan goed op met een Gyproc® Handschuurder en Gyproc® Schuurgaas. En denk eraan om alles even te ontstoffen. Wil je nu verder afwerken met verf? Breng dan eerst een fijne laag Gyproc® Schilderprimer aan. Van zodra die droog is, kan je aan de slag met je verfborstel. Ga je niet schilderen maar behangen? Vergeet dan niet om eerst een laag Gyproc® Behangprimer aan te brengen. Zo leg je de basis voor een onberispelijke afwerking.

4. Voorkom beschadigingen

Een gipskartonplaat krijgt heel wat te verduren in huis. Denk maar aan spelende kinderen of stoten van de stofzuiger. Het zou jammer zijn als je perfect afgewerkte gipskartonplaten er na een tijdje gehavend uitzien. Daarom speel je best op veilig met Gyproc® Habito®. Deze gipsplaat van Gyproc® is vijf keer sterker dan traditionele bouwmaterialen. Ideaal voor ruimtes die je intensief gebruikt. Bovendien ziet Gyproc® Habito® er superstrak uit.

Aan de slag? Met de Gyproc® Configurator bereken je makkelijk hoeveel materiaal je precies nodig hebt voor je klus. Met deze handige materiaallijst kan je terecht bij je dichtstbijzijnde Gyproc® verkooppunt.