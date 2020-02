Gesponsorde inhoud Je wand strak afwerken? Met dit duo is het kinderspel Aangeboden door Gyproc

25 februari 2020

15u10 0 WOON. Draagconstructie, check. Gipsplaten, check. Voegen, dubbel check. Je wand of plafond is bijna klaar, maar heeft nog een mooie afwerking nodig. Omdat niemand graag oneffenheden op zijn muur ziet bij indirecte verlichting of wanneer de zon erop schijnt, introduceert Gyproc® de Roll & Finish in combinatie met het Spackmes. Met dit innoverend duo werk je probleemloos eventuele oneffenheden, schroefgaten en voegen weg voor perfect gladde wanden en plafonds.

Roll & Finish

Met de Roll & Finish biedt Gyproc® een kant-en-klare oplossing op maat van de doe-het-zelver. Deze egalisatieplamuur is bruikbaar op verschillende oppervlakken en eenvoudig aan te brengen met een verfrol. Je dompelt simpelweg een verfrol met rechte kanten en een haarlengte van ongeveer 20 mm onder in de pasta en brengt deze rijkelijk aan op de muur. Ongeacht of je werkt op Gyproc® platen, pleisterwerk, beton, een geverfde ondergrond (na schuren) of zelfs glasvezelbehang, de Roll & Finish is altijd vlot aan te brengen.

Spackmes

Nadat je de Roll & Finish hebt aangebracht, strijk je het voegproduct glad in brede banen met het Gyproc® Spackmes. Dankzij de vlakspaan van 50 cm, bewerk je meteen een grote oppervlakte en maak je in een handomdraai alle gaatjes en oneffenheden dicht.

Perfecte afwerking

Na de behandeling met de Roll & Finish, is het belangrijk dat je de oppervlakte minstens 24 uur laat drogen. Daarna kan je aan de slag met een Gyproc® handschuurder en een Gyproc® schuurgaas om in cirkelvormige bewegingen de wand of het plafond te schuren. Denk er na het schuren ook aan om de muur even te ontstoffen. Je bent nu zeker van een perfect afgewerkte muur, zonder zichtbare voegen en schroefgaten, en kan zorgeloos beginnen schilderen, behangen of betegelen.

