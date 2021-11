Je verwarmingsketel in topvorm houden? Dit staat je te doen

LiviosJe verwarming draait ondertussen weer op volle toeren. Het najaar is dan ook niet toevallig het ideale moment om je verwarmingsketel grondig te laten nakijken en onderhouden. Maar wat houdt dat precies in? En wat kan je zelf doen? Bouwsite Livios zocht het voor je uit.

Het najaar zonder zorgen doorstaan? Vergeet dan vooral het onderhoud van je ketel niet. Als je je huis verwarmt met stookolie, is het zelfs verplicht om ieder jaar een professioneel onderhoud te laten uitvoeren. Als je over een gasketel beschikt, hoef je in Vlaanderen maar eens om de twee jaar een professional te laten komen. In Wallonië en Brussel is een keer om de drie jaar dan zelfs al genoeg. Heb je geen zin om iedere keer zelf een afspraak te maken? Ga dan een onderhoudscontract aan met de installateur: zij nemen dan contact met je op om de volgende beurt in te plannen.

De juiste vragen

Heb je een onderhoudsbeurt ingepland? Dat is meteen het ideale moment om een aantal dingen te overlopen met de installateur. Bespreek samen bijvoorbeeld of je sanitair water nog (snel) genoeg opwarmt, of je je huis ’s winters op de juiste temperatuur krijgt en of alle instellingen nog kloppen. Zo kan de installateur meteen de nodige aanpassingen doen: hij is er dan toch.

Optimale instellingen

Na de plaatsing en tijdens het onderhoud controleert de installateur normaal gezien of alle instellingen kloppen. Maar check achteraf zeker of de temperatuur van je sanitair warm water niet te hoog staat. Als er iets fout is ingesteld, is het meestal dat. Werk je met een doorstromer? Zeker in dat geval is een temperatuur van 45°C al meer dan genoeg. Te hoge temperaturen van pakweg 65°C kunnen ervoor zorgen dat je verwarmingsketel op termijn minder goed presteert.

Weg met kalkaanslag

Kalkaanslag kan een belangrijke probleemfactor zijn voor je cv-ketel, zeker als je over een doorstroomtoestel beschikt. Je kan bijvoorbeeld moeilijkheden krijgen om water op te warmen indien kalk zich vastzet rond de warmtewisselaar of op andere warme plaatsen. Heb je last van kalk? Dan biedt een waterverzachter mogelijk soelaas. Als je die gebruikt, vermindert ook de kalkafzetting op en in je kranen en in je wasmachine en vaatwasser. Werkt waterverzachter niet voldoende? Ook deze methodes kunnen helpen.

Schone filters

In je verwarmingsketel is er een cruciale functie weggelegd voor de filter. Die belet namelijk dat kleine vuildeeltjes binnendringen en het systeem ontregelen. Een zuivere filter is dus een must voor een optimale werking. De installateur maakt de filter schoon tijdens het (twee)jaarlijkse onderhoud, maar sommige exemplaren kunnen wat vaker een poetsbeurt gebruiken. Wil je je filter zelf een keer extra reinigen? Het enige wat je moet doen, is de handleiding van je verwarmingsketel erbij nemen: daar vind je alle nodige informatie om dat klusje met succes te klaren.

Hou de druk in de gaten

’s Winters kan je ook zelf regelmatig checken of je installatie nog naar behoren functioneert. De druk van je verwarmingsketel is een goede graadmeter: bij grote schommelingen mogen de alarmbellen beginnen rinkelen. Onderwerp het nanometertje van je verwarmingsketel daarom tijdens de wintermaanden regelmatig aan een inspectie. Een normale druk van 1,5 à 1,6 bar zou geen problemen mogen opleveren. Merk je drukschommelingen op die daar fel van afwijken? Dan haal je er best een professional bij.

Tijdig vervangen

Is je installatie al wat ouder? Na 15 tot 20 jaar is het nuttig om samen met de professional eens te bekijken of je ketel nog voldoende rendeert. Is dat niet het geval? Dan is het misschien tijd om een nieuwe verwarmingsketel te kopen. Recente modellen presteren een pak beter dan oude, dus die investering verdien je vrij snel terug. Zowel je portefeuille als het milieu zullen je dankbaar zijn. Bekijk hier de verschillende verwarmingsketels waaruit je kan kiezen.

