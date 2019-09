Gesponsorde inhoud Je verlichting bedienen via domotica: de mogelijkheden zijn eindeloos Aangeboden door Velbus

24 september 2019

10u09 0 WOON. Met een domoticasysteem kan je de verlichting in huis eenvoudig en vanop afstand bedienen. Maar de mogelijkheden zijn nog veel uitgebreider dan dat: een rood lampje dat oplicht bij een alarm, gezellige sfeerverlichting ’s avonds, of een rustgevend nachtlampje in de kinderkamer … Ontdek hoe je je verlichting helemaal afstemt op jouw wensen.

Door je verlichting slim te integreren in je domoticasysteem verhoog je je comfort, je veiligheid én verlaag je je energiekosten. Denk maar aan lichten die automatisch dimmen als je de televisie aanzet. Of je verlichting die zich vanzelf uitschakelt als je niet thuis bent. Je kan je verlichting zelfs laten reageren op de hoeveelheid binnenvallend daglicht. Zo verbruik je nooit meer energie dan nodig. En hoef je niet meer uit je luie zetel te komen! Je verlichting dimmen of extra romantisch afstellen? Dat doe je gewoon met je smartphone of tablet.

Blikvanger in huis

Buiten functionaliteit en besparing, biedt geautomatiseerde verlichting je ook een esthetische meerwaarde. En bij Velbus mag je dat heel letterlijk nemen. Hun Edge Lit touch bedieningen zijn ware blikvangers in huis. Zwart of wit, glanzend of mat, met één, twee of vier toetsen, met of zonder bewegings- en schemersensor … Je kiest helemaal zelf hoe jouw glazen bedieningspaneel eruitziet. Het biedt je bovendien ontzettend veel mogelijkheden om je verlichting voor zoveel meer te gebruiken.

Alles aan of uit

Door velen wel gekend, is de ‘alles aan’ en ‘alles uit’-functie van domotica. Die is ook erg handig voor het bedienen van je verlichting. Daarmee schakel je bijvoorbeeld met één druk op de knop alle verlichting in huis aan of uit. Met de Edge Lit touch bediening kan je die functie flink uitbreiden. Je kan bijvoorbeeld instellen dat je verlichting overdag uit staat en ’s avonds voor sfeerlichting zorgt. Of vanzelf op sfeerverlichting overgaat in je woonkamer van zodra je je radio aanzet.

Bedieningspaneel als lichtarmatuur

Tijd om te gaan slapen? In de slaapkamer duw je op de ‘alles uit’-knop en alle lampen doven. Tenzij je natuurlijk instelt dat het bedieningspaneel van Velbus in de kinderkamer overgaat op een nachtlampje. Ook in de gang kan je een zacht wit licht aanlaten en in de buurt van je trap is oriëntatieverlichting erg praktisch. Je kiest zelf hoe je dit ’s ochtends weer wil wijzigen: op een bepaald tijdstip, via een schemerschakelaar of via een simpele druk op je touch bediening.

Veiligheid voorop

Naast sfeerverlichting, kunnen de bedieningspanelen je ook waarschuwen. Zo kan je bijvoorbeeld een rood knipperend licht instellen bij alarm. Voor mensen met gehoorproblemen is deze functie heel gemakkelijk. Lichten de Edge Lit bedieningspanelen bijvoorbeeld op in het groen? Dan staat er iemand voor de deur. Bij brand of bewegingsdetectie komt er op het schermpje een boodschap of icoon te staan. Zelfs een vluchtweg kan worden aangegeven door het lampje aan een bepaalde kant van het bedieningspaneel te laten branden. Je merkt het, de mogelijkheden zijn echt eindeloos!

Overtuigd van de troeven van geautomatiseerde verlichting? Of heb je nog extra vragen over de Edge Lit touch bediening? Stel ze gerust in een Velbus-verkooppunt bij jou in de buurt.