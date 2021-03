Je tuin omheinen: dit zijn de regels

In principe heb je voor het plaatsen van een tuinafsluiting geen vergunning nodig, of het nu gaat om een natuurlijke afsluiting of niet. Toch zijn er een aantal regels en uitzonderingen waar je het best rekening mee houdt vooraleer je beslissingen neemt. De gouden regel: vraag op voorhand na bij je gemeente wat kan en wat niet.

Natuurlijke afsluiting: hoog- of laagstammig?

Verkies je een natuurlijke tuinafsluiting van bomen of struiken? Dan hangt het van de soort af aan welke regels je moet voldoen. Als je een afsluiting met hoogstammige bomen plaatst, moet er minstens 2 m afstand zitten tussen de scheidingslijn met het perceel van je buren en het centrum van de stam. Ga je voor laagstammige bomen en hagen? Dan is 0,5 m de norm. Ook een afsluiting met klimop of andere klimplanten valt daaronder. Als jij en je buur een gemeenschappelijke haag aanplanten, hoef je je niets van de minimale afstand aan te trekken op voorwaarde dat beide partijen daar mee akkoord gaan. Jij en je buur zijn dan verplicht om de haag te onderhouden aan je eigen kant van de omheining.

Tip: Een hoogstammige boom kan je herkennen aan de kroon- en wortelvorming en aan de gemiddelde minimale hoogte van 3 m. Platanen worden als hoogstammig beschouwd, maar leibomen of leiplatanen dan weer als laagstammige haag. Beide soorten volgen dus de respectievelijke regelgeving. Vormen je hoogstammige bomen een haag? Ook dan moeten ze aan de wettelijke afstand van 2 m voldoen. Opgelet: In sommige gemeentes gelden afwijkende afstandsregels. Voor alle zekerheid doe je dus best navraag bij je gemeente vooraleer je je haag plant.

Andere soorten en uitzonderingen

Hou je het liever op tuinschermen, schanskorven of de klassieke groene tuindraad? Ook in dat geval is het meestal niet nodig om een vergunning aan te vragen. Je hebt pas officiële toestemming nodig als je in de achter- of zijtuin meer dan 2 m hoog wil gaan of meer dan 1 m in je voortuin. Een uitzondering daarop is van toepassing wanneer je je voortuin met een open draadafsluiting omringt: die mag daar zelfs tot 2 m hoog zijn. Wil je een omheining plaatsen op de perceelgrens? Dat mag je sowieso alleen maar doen als je buren hun toestemming geven.

Zeker zijn? Vraag het na

Als je helemaal zeker wil zijn dat je geen vergunning nodig hebt, vraag je dat best eens na bij de gemeente voor je een tuinafsluiting koopt of plaatst. Als je bijvoorbeeld naast een waterloop woont of op meer dan 30 m van je huis een omheining wil plaatsen, kunnen er namelijk uitzonderingen van kracht zijn. Check het dus altijd even bij de gemeente voor je eraan begint.

Wat te doen bij overlast?

Voldoet de natuurlijke tuinafsluiting van je buren niet aan de wettelijke normen en heb je daar last van? Dan kan je naar de vrederechter stappen om je buur zijn bomen of hagen verplicht te laten weghalen. Hou er wel rekening mee dat er uitzonderingen bestaan op de regel. Als er bij verkoop is bepaald dat de haag of bomen bij de woning horen, de beplanting vastgelegd is in een gesloten overeenkomst of als er na dertig jaar sprake is van verkrijgende verjaring, mag de afsluiting blijven staan.

Als je buren bomen of hagen als tuinafsluiting hebben waarvan de takken of kruin over de scheidingslijn hangen, kan je hen verplichten om die te snoeien. Zijn er takken die te dicht bij de bovengrondse elektriciteitsleidingen hangen? Dan vraag je de eigenaar het best om die te kappen. Is dat na een maand nog niet gebeurd? Dan heeft het gewest, de gemeente of vergunninghouder het recht om zelf aan de slag te gaan. Opgelet: Overhangende takken van je buur mag je niet zomaar zelf snoeien. Als er wortels van een naburige boom of haag in je tuin uitkomen, mag je die wel zelf verwijderen.

Bron: Livios