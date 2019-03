Je tuin inrichten met een klein budget? Dat doe je met deze tips Aaron Eerdekens

29 maart 2019

11u30

Heb je pas gebouwd of gerenoveerd? Zo'n investering neemt een hele hap uit je budget. Maar hoe kan je je tuin dan nog mooi inrichten? Geen zorgen: tuinexpert Laurence Machiels en bouwsite Livios geven je 5 handige én budgetvriendelijke tips waarmee je je tuin inricht als een pro.

1. Investeer in een tuinarchitect en een bodemanalyse

Richt je je tuin vanaf nul in? Dan is je planning enorm belangrijk. “Werk daarom met een tuinarchitect”, zegt Laurence. “Dat kost je 1.500 tot 2.000 euro, maar die investering is het meer dan waard. Zo vermijd je vooral fouten die je achteraf moet rechtzetten. Investeer ook in een bodemanalyse van je grond. Voor 75 euro analyseert de Bodemkundige Dienst van België jouw bodemstaal. Van hen krijg je een uitgebreid rapport met alle informatie over je bodem: hoe vruchtbaar, kalkrijk en zuur die is. Pas dan weet je precies welke planten in jouw tuin passen en welke meststoffen je nodig hebt. Op de lange termijn bespaart je dat heel wat centen.”

2. Plant bessenstruiken en fruitbomen

Heb je je plan en je bodemanalyse? Dan kan je je tuin op jouw tempo en volgens jouw budget inrichten. Maar waar begin je? “Plant eerst en vooral je bomen en hagen”, zegt Laurence. “En dan je bessenstruiken: die zijn goedkoop, makkelijk te onderhouden en brengen enorm veel vruchten op. Eén struik van ongeveer acht euro levert je al snel een emmer bessen op. Een bakje bramen, frambozen of blauwe bessen uit de winkel kost in verhouding veel meer. Heb je echt veel plaats? Plant dan appel-, peren- en kersenbomen. Je bent langer bezig met oogsten dan met het onderhoud van je bomen: af en toe eens snoeien is genoeg. Bovendien hebben fruitbomen zelden last van ziektes.”

3. Plant een gemengde haag en zet éénjarige bloemen

Ben je begaan met het ecosysteem van je tuin? “Leg een gemengde haag aan met een mengeling van inheemse struiken”, zegt Laurence. “Wilde rozen, sporkehout en voor de merels en lijsters ook een vlier. Zo doe je met een klein budget een enorme inspanning voor bijen, insecten en vogels. Ook éénjarige bloemen zoals goudbloemen, komkommerkruid of papaver trekken bijen, hommels en zweefvliegen aan. Die hebben bovendien een gunstig effect op je moestuin: de beestjes bestuiven je courgettes en pompoenen en eten bladluizen en andere insecten die het op je groenten en planten hebben gemunt. Bovendien hoef je éénjarige bloemen maar één keer te zaaien: die zaaien zich daarna vanzelf weer uit.”

4. Beperk het onderhoud

Met enkele simpele onderhoudstrucs bespaar je jezelf heel wat tijd, geld en moeite. “Bedek gewoon alle aarde”, zegt Laurence. “Zo geef je onkruid niet de kans om uit te zaaien. Plant daarom bodembedekkers zoals geranium en smeerwortel onder je struiken en bomen. Wil je niet overal planten? Bedek je bodem dan met snoeihaksel of een dun laagje grasmaaisel. Bovendien houdt grasmaaisel het vocht beter in je moestuingrond. En werk met grote vlakken siergras en planten van dezelfde soort: zo heb je minder werk én minder onkruid.” Leg je ook een moestuin aan? Zaai of plant in de juiste periode met de zaaikalender.

5. Investeer in kwaliteitsvol basisgereedschap (en leen de rest)

Kwaliteitsvol tuingereedschap? Een echte must. Maar aan enkele basistools heb je genoeg. “Veel tuinhuizen liggen vol materiaal dat zelden wordt gebruikt”, zegt Laurence. “Een kettingzaag, hakselaar, of strooiwagentje haal je hoogstens één keer per jaar boven. Zoiets kan je beter lenen of huren, bijvoorbeeld in een gereedschapsbibliotheek. Investeer wél in kwaliteitsvolle basistools. Met een snoeischaar, spade of spitvork, hark en schoffel kom je al een heel eind. Geef gerust wat meer uit aan tools die je hele leven mee gaan. Anders creëer je alleen maar extra afval.”

Bonustip: word lid van een tuinvereniging

Wist je dat je planten en zaden ook kan ruilen? “Op sociale media leeft dit concept helemaal op”, zegt Laurence. “Er zijn verschillende ruilgroepen, maar ook ruilbeurzen en mensen die hun tuin vernieuwen en een heleboel planten weggeven. Zeker als je een grote tuin moet vullen, is het de moeite om tweedehandssites, ruilverenigingen en beurzen te bezoeken. Dat kan via Instagram, facebookgroepen of tuinverenigingen. Voor ongeveer 25 euro ben je al lid van zo’n vereniging en krijg je snel heel wat plantjes bij elkaar.”

