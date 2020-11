Je tuin (her)inrichten? In 5 stappen naar een geslaagd resultaat

LiviosBen je van plan om tijdens de herfstvakantie of lockdown je tuin opnieuw in te richten? Of heb je een tuin die nog volledig moet aangelegd worden? Denk dan eerst goed na over wat je wil en start met een goed ontwerp. Hoe je dat aanpakt? Met dit stappenplan van tuinspecialist Jurgen Smit helpt bouwsite Livios je op weg.

Volgens tuinspecialist Jurgen Smit zit er een logica in het aanleggen van je tuin. “Denk eerst na over wat je precies wil en begin met het maken van een goed ontwerp. Kies daarna met welke bestratingsmaterialen je gaat werken en welke planten je wil. Werk ook in de hoogte om afwisseling en sfeer te creëren in je tuin. Met een grote boom bijvoorbeeld zorg je voor een aangename schaduwplek.”

1. Ontwerp is de basis

Een goed tuinontwerp is de basis. “Ga niet zomaar aan de slag in je tuin of geef geen geld uit als je niet weet waar je uiteindelijk naartoe wil”, adviseert Jurgen Smit. “Hou ook rekening met de nodige kabels en leidingen.” Ga je een bestaande tuin renoveren? “Laat dan niet meteen een container komen, maar kijk welke materialen je opnieuw kan gebruiken. Vaak zijn er al klinkers, tegels of steentjes aanwezig die je op een leuke manier kan hergebruiken. Je kan er opnieuw paadjes mee aanleggen, trappen van maken of zelfs plantenbakken. Kijk dus eerst naar wat je al hebt. Dat geldt ook voor de bestaande beplanting.”

2. Stel prioriteiten

Werk je met een budget? “Stel dan prioriteiten en focus eerst op de harde materialen in je tuin zoals je terras, bestratingsmateriaal en schutting. Daar moet je eerst je geld aan uitgeven zodat je een goede basis hebt. Verlichting, tuinpotten of tuinmeubels komen pas in een later stadium”, legt Jurgen Smit uit.

3. Focus op bestrating

Zodra je het ontwerp hebt bepaald en hebt gekeken wat je kan hergebruiken, kies je je bestratingsmaterialen. “Kijk eens op Pinterest of in de tuinen om je heen voor inspiratie. Er is enorm veel keuze. Van bamboeplanken over grind tot keramische tegels.”

Bamboeplanken

“Mensen hebben al snel de neiging om voor planken uit hardhout met een antislipprofiel te kiezen, maar dat doe je beter niet. In de profielen blijft water staan, groeien algen en de planken worden spekglad.” Een beter alternatief zijn bamboeplanken, vindt Jurgen Smit. “Het zijn vlakke planken waar geen water op blijft staan, die niet splinteren of glad zijn. Ze zijn bovendien drie keer zo hard als hardhout en makkelijk te plaatsen. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar wel 100% duurzaam.”

Keramische tegels

Voor terrassen zijn keramische tegels enorm populair. “Ze zijn dan ook onderhoudsvriendelijk, verkleuren niet en zijn niet krasgevoelig”, legt Jurgen Smit uit. “Er zijn tegels verkrijgbaar met een dikte van 2 cm of 3 cm. Die van 2 cm dik noem ik de budgettegels. Als het kan, kies dan voor een dikte van 3 cm.”

Grind

Een ander alternatief is grind. Het kan zowel voor je oprit als voor tuinpaadjes dienen. “Je hoeft niet één tegel of plank te kiezen voor je hele tuin. Dat zou zonde zijn. Het is net de combinatie van materialen die het leuk maakt. Grind past bijvoorbeeld perfect in combinatie met keramische tegels.”

4. Kies je beplanting

Ook bij beplanting geldt: kijk welke bestaande planten en bomen je kan hergebruiken. “In een bestaande tuin kan je planten of bomen uitgraven en verplaatsen. Zelf als je denkt dat een stam te dik is, kan je een boom vaak toch nog verplanten. Dat is meestal goedkoper dan een nieuwe kopen. En nog een voordeel: je hebt meteen volwassen planten in je tuin.”

Uitgebreid aanbod

Net als bij bestratingsmaterialen heb je ook qua beplanting enorm veel keuze. Jurgen Smit haalt er enkele leuke uit en deelt zijn tips:

- Lampenpoetsersgras: “Pennisetum of lampenpoetsersgras is stijlvol en maakt je tuin heel rustig. Siergrassen zijn ook ideaal voor wie geen groene vingers heeft, want het zijn de sterkste planten die er zijn. Ze zijn relatief goedkoop en je hebt er zeven maanden lang plezier van. Alleen in volle schaduw doen ze het niet zo goed.”

- Blauweregen: “Het is een kleurrijke plant die je omhoog kan laten groeien tegen je gevel of langs een terraspaal.”

- Woekerende bamboe: “Deze plant heeft uitstraling, maar je moet hem wel gaan begrenzen. Bouw in de grond een plaat of kunststofrol in van ongeveer 40 à 50 cm hoog. Die houdt de ondergrondse uitlopers van de bamboe op zijn plek. Als je woekerende bamboe goed aanlegt, heb je er geen last van.”

- Bananenplanten: “Ze zorgen voor sfeer op je terras. Bananenplanten worden tot 2 meter hoog en kunnen ook in de winter overleven. Belangrijk is wel om dan de wortels af te dekken.”

- Vingerplant: “De vingerplant is een kamerplant die ook in volle grond goed kan groeien. Als het vriest, kan het blad mogelijk invriezen. Maar dat knip je na de winter gewoon weg en dan groeit de plant in het voorjaar opnieuw.”

- Paarse magnolia: “Deze plant zorgt twee keer per jaar voor kleur in je tuin, want de paarse magnolia kan na een warme zomer voor een tweede keer bloeien in het najaar.”

Een vleugje kleur

Met de juiste keuze van planten kan je veel plezier aan je tuin beleven. “Zelfs in het najaar kan je nog genieten van kleur in je tuin. Zo kan je bijvoorbeeld werken met vaste plantenborders die kleur toevoegen. Hierbij is voldoende afwisseling belangrijk. Oleanders bijvoorbeeld groeien van mei tot aan de vorst. Na de winter kan je ze gewoon snoeien en dan bloeien ze in de lente weer. Ook de witte pluimhortensia, de roze Japanse anemoon of de paarse dropplant zorgen voor een kleurrijk effect.”

5. Creëer schaduw en sfeer

De laatste stap volgens Jurgen Smit: “Leg je tuin niet alleen met lage beplating aan. Kies ook voor enkele grote planten en bomen om sfeer te creëren. Tegenwoordig is het moeilijker om de hitte uit je tuin te weren dan om schaduw te creëren. Kies daarom ook voor grote groenblijvende planten of grotere heesters of bomen.”

Ook creativiteit is belangrijk in een tuin. “Zeker in kleine tuinen, want hier heb je meestal niet voldoende plaats om een grote boom te planten voor een beetje schaduw. Maar met de nodige creativiteit kan je toch leuke hoekjes creëren. Bijvoorbeeld met twee grote bloempotten en een bankje ertussen. Zo kan je een apart hoekje maken op slechts 4 m².” Heb je niet veel budget meer over? Dan kan je ook zelf een tuinbank uit hout maken.

