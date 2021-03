Je tuin een buitenlandse look geven? Dat kan met deze 5 stijlen

LiviosSinds corona hechten we nog meer belang aan een tuin die ons een vakantiegevoel geeft. Wil je je tuin eens helemaal anders inrichten? Bouwsite Livios laat je kennismaken met vijf verschillende manieren om je tuin in een buitenlands sfeertje onder te dompelen.

Japanse tuin

In een Japanse tuin staat water centraal, vaak in de vorm van een vijver met een brugje. Omdat ook rotsen en keien een belangrijke rol bekleden, kan je zowel in je vijver als eromheen met kronkelende paadjes van stapstenen werken. Ook een zentuin staat bol van grind en steentjes. Japanse esdoorns, kerselaars en blauwe regen passen er perfect en bamboe(meubels) en siergrassen mogen zeker niet ontbreken. Bovenal is een Japanse tuin bedoeld om je te verrassen. Leuk verborgen plekjes eventueel op met een pagode.

Mediterrane tuin

Wie zuiderse landen als Spanje, Portugal of Griekenland voor de geest haalt, ziet meteen witte pleistermuren, pastelkleuren en geschuurde houten balken voor zich. Ook asymmetrische en ronde vormen, grindpaadjes en decoratieve potten en vazen zijn typisch voor de mediterrane stijl. Met olijf-, vijgen- en palmbomen zet je de zuiderse sfeer extra in de verf. Hou er wel rekening mee dat die bomen ’s winters meer aandacht vereisen.

Scandinavische tuin

In een Scandinavische tuin draait alles om rust. Die typische minimalistische stijl creëer je door vooral met witte, grijze en pasteltinten en stevige, natuurlijke meubelmaterialen zoals eikenhout te werken. Noord-Europese naaldbomen, grassen en varens zorgen voor de groene toets in een Scandinavische tuin, een winterse vuurkorf en een dierenvacht als deken maken het plaatje compleet.

Engelse tuin

Kenmerkend aan een Engelse tuin is de authentieke uitstraling: de natuur moet er haar gang kunnen gaan. Net als in Belgische tuinen, bekleedt het gazon er een centrale rol. Maar als afspiegeling van het Engelse landschap is ook een waterloopje onmisbaar. De vele bomen, bloemen en struiken rondom het gras benadrukken het natuurlijke aspect. Een afgelikte tuininrichting is uit den boze.

Franse tuin

Zegt die Engelse stijl je niks? Dan is een Franse tuin misschien meer jouw ding, want daarin ligt de focus op symmetrie. Gaande van de paadjes over de grasperken tot de hagen en (buxus)hegjes: alles moet er zo strak mogelijk uitzien. Denk qua planten aan kruiden, lavendel en zonnebloemen. Een nadeel is dat zo’n Franse tuin heel wat onderhoud vergt. Maar als je groene vingers hebt, is dat natuurlijk geen bezwaar.

