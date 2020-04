Gesponsorde inhoud Je tuin duurzaam maken? Ontdek 5 tips waarmee het je makkelijk lukt Aangeboden door Gamma

22 april 2020

11u36 0 WOON. Een duurzame tuin is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portefeuille. Wil jij van de corona-lockdown gebruik maken om je tuin om te toveren tot een slim en efficiënt ecosysteem? Met deze 5 tips krijg je het zeker voor elkaar!

1. Onderhoud je tuin met regenwater

Elk jaar gebruik je liters drinkwater om je tuin te onderhouden. Maar wist je dat je dat ook met regenwater kan doen? Je kan het regenwater namelijk opvangen met een regenton of andere slimme wateropvangsystemen die je makkelijk zelf in je tuin plaatst. Regenwater is bovendien vaak beter voor je planten, want het bevat minder kalk dan kraantjeswater.

2. Leg een moestuin aan

Met een moestuin in je tuin kweek je je eigen groenten en fruit op een duurzame manier. Bovendien ben je zo niet afhankelijk van het aanbod in de winkels. Die laten hun appels, boontjes en ander lekkers vaak overvliegen uit verre landen. Conserveer je na het oogstseizoen een deel van je voorraad? Dan kan je ook in de winter van je eigen groenten en fruit genieten.

3. Kies voor tuinverlichting op zonne-energie

Wil je je buitenomgeving helemaal afmaken? Dat doe je met een sfeervolle tuinverlichting. En als je voor Solar-verlichting gaat, maak je ook een duurzame keuze: zo’n verlichtingssysteem werkt namelijk op zonne-energie. Zo verbruik je niet onnodig elektriciteit, maar verlicht je je tuin op een natuurlijke manier. Veel van die tuinverlichting beschikt bovendien over een handige sensor, waardoor je lampen pas aangaan als het donker is. Met de aardpinnen plaats je de lampen snel zelf in je tuingrond.

4. Leg een composthoop aan

Composteren is een eenvoudige manier om van je tuin een duurzame plek te maken. Composteer je op de juiste manier? Dan hou je niet alleen minder afval over, je bespaart ook energie. Omdat je je eigen gft-afval verwerkt, kan je bovendien op een zelfgemaakte milieuvriendelijke meststof voor je moestuin en andere planten rekenen. Wil je optimaal composteren? Zorg dan dat je composthoop genoeg kan ademen en wissel grove en fijne materialen met elkaar af.

5. Zorg voor groen in je tuin

Een duurzame tuin is vooral een groene tuin. Hou je van sierbestrating? Dat is mooi en makkelijk te onderhouden, maar op de lange termijn levert het je heel wat problemen op met je waterafvoer: het regenwater in je tuin kan namelijk nergens naartoe. Bovendien loop je met meer verharding ’s zomers ook meer kans op oververhitting. Daarom kies je beter voor een mooi gazon en andere beplanting. Wil je toch verharding in je tuin? Ga dan voor waterdoorlatende tegels of andere materialen en leg er alleen mee aan wat je echt nodig hebt, zoals je tuinpad en terras.

