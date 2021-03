Je terras of oprit aanleggen? Uit deze waterdoorlaatbare materialen kan je kiezen

LiviosGa je een terras, tuinpaadjes of de oprit aanleggen? Dan sta je bij de keuze van materialen best niet alleen stil bij het uiterlijk en comfort ervan. Ook de waterdoorlaatbaarheid is erg belangrijk. Maar welke opties zijn er dan? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

Hou verharding beperkt

Heb je niet per se een terras of tuinpaadjes nodig om je thuis te voelen in je tuin? Des te beter: hoe minder verharding je aanlegt, hoe beter het water de grond in kan. Bovendien hebben ook de dieren in je tuin baat bij een groene ondergrond. Wist je dat terrasverharding bijdraagt tot oververhitting? Donkere stenen en tegels kunnen tot wel 50° warm worden. Wil je toch een paar tuinpaadjes aanleggen zonder verharding te gebruiken? Ga dan voor materialen waar regenwater gewoon doorheen kan, zoals schelpen, schors of houtsnippers.

Gebruik losse materialen

Leg je je oprit en tuinpaadjes aan met losse steentjes, kiezels of grind? Ook dan dringt het regenwater in je tuin optimaal de grond in. Een mooie en budgetvriendelijke optie is de Franse okergele natuursteen dolomiet. Hou er wel rekening mee dat steentjes en kiezels makkelijk aan autobanden of onder je schoenen blijven hangen: je gooit er dus best regelmatig een nieuwe lading bij. Ook met andere steen- en kiezelsoorten leg je makkelijk een oprit of tuinpaadjes aan. Voor je terras zijn die losse materialen minder optimaal. Bekijk hier welke soorten bestratingsmateriaal er zijn.

Combineer verharding met groen

Heb je liever een stevigere ondergrond, maar wil je niet te veel aan groen inboeten? Dan zijn gazontegels of grasdallen een interessante oplossing: die bestaan deels uit gras en deels uit beton. Het beton biedt je terras of oprit de nodige stevigheid, het gras zorgt ervoor dat de ondergrond het water opneemt. Je kan zelfs kiezen tussen verschillende soorten en ontwerpen. Denk er wel aan dat een terras of oprit van gazontegels wat extra onderhoud vergt: er kan namelijk onkruid tussen groeien.

Aandacht voor de voegen

Heb je toch liever de look van klinkers of tegels? Dan heb je meteen een pak meer verharding in je tuin. Maar daarom hoef je je keuze nog niet meteen op te bergen, want in dat geval kunnen de juiste voegen voor genoeg waterdoorlaatbaarheid zorgen. Of je nu voor klinkers, kasseien, beton- of natuursteentegels kiest. Met gestabiliseerd zand sijpelt het water bijvoorbeeld grotendeels door je voegen de grond in. Wil je nog beter doen? Dan kan je tegenwoordig voor poreuze stenen of klinkers van waterdoorlaatbare materialen kiezen. Kleiklinkers met nokken zijn ook een goede optie: de bredere voegen laten meer water door.

Vermijd dichte verhardingen

Draagt een oprit van asfalt of een terras van gepolierd beton je voorkeur weg? Hou er dan rekening mee dat de meeste van die materialen geen water doorlaten en dat er ook geen voegen zijn die daar voor zorgen. Wat je wel kan doen om regenwater de grond in te laten trekken? Je terras of oprit laten afhellen naar je gazon, de planten in je tuin of een buienborder. Dat kan je trouwens ook doen als je voor tegels, klinkers of kasseien kiest. Al bestaan er tegenwoordig ook al asfaltmaterialen en verhardingssystemen op basis van granulaten waar water doorheen kan. Ga je voor een dichte verharding? Check dan in ieder geval grondig de eigenschappen van het materiaal dat je kiest.

Vergeet de ondergrond niet

Niet alleen het materiaal waarmee je je terras, tuinbestrating en oprit aanlegt is belangrijk: ook de laag die eronder ligt, moet water doorlaten. Leg je een houten terras aan op een betonnen ondergrond? Dan kan het water wel tussen de planken weg, maar trekt het nog steeds niet in de grond. Daarom ga je best voor een fundering van gemalen stenen of waterdoorlatend stabilisé. Hoe meer zand ten opzichte van cement, hoe beter het water erdoor kan. Ook voor de voegen tussen je tegels of klinkers is stabilisé een geschikt materiaal.

