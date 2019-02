Gesponsorde inhoud Je terras inrichten? Dit zijn de trends van 2019 Aangeboden door Impermo

25 februari 2019

08u30 0 WOON. Ben je aan het bouwen of is je terras aan een make-over toe? Begin je maar te haasten, want de lente staat voor de deur: de periode bij uitstek om te genieten van de zon, een verfrissend drankje of een gezellige barbecue. En waar doe je dat? Inderdaad, op je terras. Wacht dus niet langer: hier ontdek je dé terrastrends van de lente.

Eén met de natuur

Altijd al een houten terras gewild? Met een buitenvloer van keramisch parket ben je weer één met de natuur. Het materiaal is niet alleen mooi en onderhoudsvriendelijk, je plaatst het ook makkelijk zelf: ideaal voor je nieuwbouw- of renovatiewoning. Een natuurlijke, groene buitenomgeving? Smuk je terras verder op met wat plantjes. En een Victoriaanse bloemenprint maakt het plaatje compleet.

Back to basics

Knalrood- of geel, gekke prints en bonte materialen,… In 2018 kon je het niet gek genoeg bedenken. Dit jaar ga je back to basics: zachte klei- en grijstinten spannen de kroon. Denk maar aan terrastegels van Pepperstone Graniet. Met zachte kleuren en warme materialen herontdek je je innerlijke rust: ideaal om op uit te blazen op je terras.

De industriële betonlook

Terug van weggeweest: de betonlook. Licht of donker, met of zonder reliëf, het maakt niet uit. Met de betonlook til je je binnen- én buitenomgeving naar een hoger niveau. De reden? Het veelzijdige materiaal biedt je terras een strakke uitstraling en is makkelijk te onderhouden. Bovendien zijn de keuzemogelijkheden eindeloos: een zachte kleur of een donkere variant: het kan allemaal.

Hoe groter, hoe beter

Een open buitengevoel? Ga voor een extra groot formaat: XXL-tegels plaats je snel en makkelijk zelf. Bovendien krijgt je terras een open, uniforme look. Geen fan van grove voegen? Dan zijn grote tegels ideaal: met een XXL-formaat vallen je voegen minder op. Hoe groter, hoe beter!

Van binnen naar buiten

In 2019 haal je de lente naar buiten en het thuisgevoel naar binnen. Hoe je dat doet? Trek je interieurtegels door naar je terras. Zo creëer je in je hele woning een open gevoel. Bovendien lijkt je terras oneindig groot. Daarom biedt Impermo je verschillende tegels aan in een binnen- en buitenversie. De standaard interieurtegel is 1 cm dik. Je terrastegels moeten meer verdragen: die zijn 2 cm dik.

