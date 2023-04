Je terras als loungeruimte of liever als buitenkeuken? Zo voorzie je de ideale inrichting voor elk doel

Indeling van je terras

Hoe groot is je terras? Hoeveel mensen moeten er kunnen zitten? Hoe sluit het terras aan op je woning? Hoe is het georiënteerd? Welke ‘zones’ wil je creëren? Dit zijn een aantal vragen waar je best rekening mee houdt vooraleer je aan het inrichten gaat. De inrichting van je terras beïnvloedt bovendien ook het uitzicht vanuit je huis.



Kan je zelf je terras aanleggen? En wanneer doe je dat dan best? Let zeker op deze aandachtspunten.

Grootte van je terras

De oppervlakte van je terras bepaalt uiteraard hoe je deze gaat invullen. Heb je een voldoende ruim terras? Reken dan gerust 1,5 meter zitruimte per persoon.

Heb je eerder een klein terras of balkon? Reken dan minstens 1 vierkante meter zitruimte per persoon.



Van XL-tegels over legpatronen tot een buitenmat: dit zijn dé terrastrends van dit jaar.

Hoe een klein terras inrichten?

Wil je een klein terras inrichten, dan kies je best compact, stapelbaar of inklapbaar tuinmeubilair. Ronde en ovale vormen zijn een prima keuze. Heel robuust tuinmeubilair kan zwaar ogen; ga dus voor slanke vormen. Deze houden je buitenruimte luchtig en vergroten het ruimtelijk gevoel. Je kan ook in de hoogte werken met bijvoorbeeld een bartafel en krukken.

Wil je graag een eetzone en een lighoek? Dan zijn klapstoelen ideaal, want je kan ze makkelijk aan de kant zetten of opbergen. Met verplaatsbare bijzettafels en poefs maak je het extra gezellig en creëer je in een wip meer zitruimte als er gasten langskomen.

Functie van je terras

Is je terras eerder het verlengstuk van je eetkamer, je leefruimte of van allebei? De functie die je aan je terras wil geven, bepaalt ook de inrichting.

Wil je op je terras voornamelijk ontspannen? Dan mogen een mooie loungeset met buitenkussens, een buitenmat en een vuurschaal niet ontbreken.

Fungeert je terras als buitenkeuken? Denk dan aan een (verplaatsbare) kookzone, barbecue, grote eettafel, kruidenpotten, … Of combineer verschillende functies. Stem de afmetingen van je tuinmeubilair af op de grootte van je terras, zodat je voldoende ruimte hebt om te koken, eten en loungen. Om je een idee te geven: op een terras van 4 op 6 meter past een eettafel voor 8 personen en een barbecue.



Je terras moet in dit geval ook tegen een stootje kunnen: denk maar aan vetvlekken of een glas wijn dat je omstoot. Kies daarom voor een onderhoudsvriendelijke terrasbestrating die bestand is tegen vuil.

Volledig scherm © Ebema Stone& Style / studio-vision.be - Raf Ketelslagers & Ruud Lathouwers

Oriëntatie van je terras

De oriëntatie van je terras speelt een belangrijke rol bij de inrichting. In een zonnige hoek kan je bijvoorbeeld een loungezetel plaatsen, terwijl je je eettafel best op een schaduwrijke plek zet. Voorzie sowieso voldoende schaduwplekken. Dat kan met een strategisch geplante boom (met open structuur of in dakvorm), een schaduwdoek of een verplaatsbare parasol.

Maar je kan ook een luifel, zonnescherm of terrasoverkapping laten installeren. Zo ben je beschermd tegen zon, regen en wind. Wil je zelf bepalen hoeveel zonlicht er op je terras mag schijnen? Dat kan met een lamellendak. Door de positie van de kantelbare lamellen beslis je op elk moment van de dag de gewenste zoninval.



Een tuin die je een vakantiegevoel geeft, maar dan zonder dat je buren meekijken? Met deze tien tuinafsluitingen zorg je voor meer groen en privacy in je tuin.

Buitenverlichting

Om de juiste sfeer te creëren op je terras, mag buitenverlichting niet ontbreken. Ook buiten kan je functioneel licht combineren met sfeerverlichting. Een mooie staande lamp naast je lounger, een lichtslinger aan de muur of verplaatsbare tafellampjes op zonne-energie, ...

Er zijn momenteel heel wat opties om je terras op te leuken met de juiste verlichtingsarmaturen. En die bestaan in allerlei maten, vormen en materialen, zoals kunststof, rotan, metaal, riet, … Mix gerust verschillende kleuren en texturen, maar blijf wel binnen één stijl.



Het aanbod in (grond)spots en armaturen voor buitengebruik is enorm: wij helpen je de juiste - en veilige - keuze maken.

Groen op je terras: potten en planten

Mag niet ontbreken op elk terras, ongeacht de vorm of grootte: planten. Ook hier heb je weer heel wat keuze. Ben je eerder beperkt in ruimte, dan kan je een verticale tuin creëren op je balkon of terras. Groen tegen de muur zorgt voor kleur, isoleert extra en op die manier is die lelijke muur of schutting toch maar mooi verstopt. Hangplanten, zoals wisteria of druivelaar, hebben weinig plaats nodig in de grond en klimmen gemakkelijk omhoog.

Enkele strategisch geplaatste bloempotten of plantenbakken maken het plaatje af. Ook hier combineer je naar hartenlust. Of je nu houdt van weelderig groen en kleurrijke bloemen in mooie bloempotten bij elkaar of liever één grote eyecatcher. Je terras weerspiegelt je smaak en stijl, dus je planten mogen dat ook doen.

Lees verder op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.