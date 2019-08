Gesponsorde inhoud Je oudere woning geconnecteerd in een handomdraai Aangeboden door Legrand

26 augustus 2019

08u30 0 WOON. Wie dacht dat geautomatiseerde functiesturingen in huis enkel te realiseren zijn in nieuwbouwwoningen moet dringend zijn mening herzien, met dank aan “Valena Next with Netatmo”. Het betreft hier een innovatie van Wie dacht dat geautomatiseerde functiesturingen in huis enkel te realiseren zijn in nieuwbouwwoningen moet dringend zijn mening herzien, met dank aan “Valena Next with Netatmo”. Het betreft hier een innovatie van Legrand in samenwerking met de Franse start-up Netatmo die het mogelijk maakt om zowel draadloze als bedrade functies en toestellen op een slimme en eenvoudige manier te connecteren. Zonder breekwerk of herbedrading.

Welkom in de geconnecteerde wereld

Je staat er niet bewust bij stil, maar de kans is vrij groot dat je reeds een aantal apparaten in huis aanstuurt via je smartphone. Je TV bijvoorbeeld of je muziekinstallatie. Dergelijke eenvoudige toepassingen zijn universeel en hebben niets te maken met de staat of het uitrustingsniveau van je woning zelf. Maar wat als je een stap verder wil gaan en bijvoorbeeld ook rolluiken, zonwering, verwarming of verlichting wil connecteren? Oudere woningen zijn daar uiteraard niet op voorzien. Toch kan je ook in dit geval van connectiviteit genieten op een eenvoudige en goedkope manier, met behulp van “Valena Next with Netatmo”. Ontdek alle voordelen van het systeem.

Slimme schakelaars en stopcontacten

Om toestellen en functies te automatiseren, volstaat het om bepaalde stopcontacten en schakelaars te vervangen door nieuwe, geconnecteerde exemplaren van Legrand. Dit is een eenvoudige en best betaalbare klus. Je kan reeds met een simpele starterskit aan de slag die enkel bestaat uit een stopcontact met gateway om de verbinding met het internet tot stand te brengen. Verdere uitbreiding is mogelijk met losse componenten zoals afzonderlijke schakelaars of met de handige Vertrek/Aankomst toets. Deze laatste maakt het mogelijk om alle toestellen ineens aan of uit te zetten of om de rolluiken naar beneden te laten bij vertrek uit de woning. Alle schakelaars en stopcontacten zijn verkrijgbaar in een witte, zwarte of aluminium uitvoering.

Bedienen met je duim of met je stem

Via de Home+Control app op je smartphone kun je van overal de gewenste functies bedienen en instellen. Meer zelfs, je kan ook gebruik maken van de populaire spraakassistenten van Google, Amazon of Apple en alles aansturen met stemcommando’s. Dit laatste is bijzonder praktisch wanneer je thuiskomt met je armen vol shopping bags. Zo heb je letterlijk en figuurlijk het comfortniveau binnen je woning zelf in de hand, ook wanneer je niet thuis bent.

De app is eenvoudig, intuïtief en gratis. Ze kan op de smartphones en tablets van alle gezinsleden geïnstalleerd worden. Zelfs verschillende woningen beheren met dezelfde app is mogelijk. Na het downloaden ervan maakt de gateway verbinding met het wifi-netwerk, is alles geconnecteerd en kun je aan de slag. Instellingen, bepaalde routines en scenario’s kunnen gepersonaliseerd worden volgens je specifieke wensen en woonsituatie. Bekijk zeker even de video tutorials.

Baas over je wooncomfort

De connectiviteitsoplossingen van “Valena Next with Netatmo” verhogen alvast je gemoedsrust en comfortbeleving in huis. Je hoeft je nooit meer in paniek af te vragen of je bij je vertrek de lichten hebt uitgedaan, de frituurketel afgezet of de rolluiken neergelaten. Je kan het allemaal checken en aanpassen vanop afstand. Omgekeerd kan je ervoor zorgen dat het bij je thuiskomst lekker warm is binnen of dat je verwelkomd wordt met sfeerverlichting en wat achtergrondmuziek. De mogelijkheden van “Valena Next with Netatmo” zijn op dit vlak virtueel onbegrensd.