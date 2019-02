WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Je nieuwe badkamer kiezen? Niet zonder deze trends! Aangeboden door X20

06 februari 2019

12u33 0 WOON. Van verfijnde badkamerelementen tot matzwarte kranen en strakke meubels. Meer dan ooit kiezen we voor design in onze badkamer. Met deze trends maak je ook van jouw badkamer de ultieme plek om tot rust te komen. Wat is jouw favoriet?

Zwarte accenten

Zwart blijft dé kleur bij uitstek om van je badkamer een echte blikvanger te maken. Met subtiele, zwarte accenten maak je van je badkamer iets unieks. Daar vind je bij X 2 O tal van oplossingen voor. Kies bijvoorbeeld voor een meubel in een warme houtsoort en wees creatief met zwarte accessoires, zoals handgrepen, kraanwerk of een minimalistisch doucheframe uit matzwart aluminium.

Spiegeltje, spiegeltje…

Onmisbaar in elke badkamer: de spiegel! Niet alleen om jezelf in te bekijken, spiegels maken ook op andere vlakken het verschil. Zo laten ze een kleine badkamer een stuk groter lijken, scheppen ze instant sfeer en tillen ze het design van je badkamer naar een hoger niveau. Rond of verticaal? Groot of klein? Met een stijlvolle spiegel zit je altijd goed, zeker als die voorzien is van een antidampfunctie en ingebouwde ledverlichting.

Plaats besparen? Ga voor asymmetrie

Moeite bij het inrichten van een kleine badkamer? Asymmetrische meubels maken het je een stuk gemakkelijker. Niet alleen ziet deze plaatsbesparende oplossing er erg modern uit, je houdt ook meer ruimte over om spulletjes op te bergen naast je wastafel. Kleuren, afmetingen, vormen, … Het aanbod asymmetrische meubels bij X 2 O is bijzonder ruim.

Fan van minimalisme?

Dan is een badkamer met matte afwerking helemaal jouw ding. Van een volledig matte badkamer tot enkele elementen, zoals een verfijnd, naadloos bad uit solid surface: het kan allemaal. Wist je dat er zelfs douches en toiletten bestaan in een matte uitvoering? Wil je gaan voor op-en-top tijdloos in jouw badkamer? Combineer dan matte accenten met een wastafeltablet uit solid surface en een wit frame voor je meubel.

Een badkamer op maat

Twijfel je tussen trends en tijdloze klassiekers? Combineren is de oplossing! Met de collectie Balmani Mitra Elements creëer je zelf je badkamer. Helemaal op maat van jouw noden en smaak. Topper is hier Balmani Modus XL. Deze matte wastafel uit solid surface staat volledig op zichzelf, zonder badkamermeubel. Waar je dan je handdoeken en andere spullen opbergt? Daarvoor lenen de opbergelementen van Mitra Elements zich uitstekend.

Harmonie in de douche

Hou je van strakke lijnen en eenheid in je badkamer? Bij X 2 O heb je de mogelijkheid om de wandbekleding van je douche en je douchebak in dezelfde kleur te kiezen. Het stevige composietmarmer is beschikbaar in wit, lichtgrijs, grijs en mat donkergrijs en heeft een mooie afwerking met leisteenstructuur. Hét materiaal voor een naadloze overgang tussen je douchewand en -bak.

Verfijnd in bad

Naast design zet X 2 O dit jaar volop in op verfijning. Getuige daarvan is het Diasbad, dat over een uitgefreesde overloop beschikt. Doordat er geen aluminium plaatje zit rond de overloop kan je het bad combineren met elke kleur van kraanwerk en krijg je een mooie, naadloze overgang tussen bad en overloop. Ook de baden Snello-Rosala en Viticcio gaan verder op dit elan. Met hun extra dunne rand krijg je nog meer het gevoel dat je bad volledig ingewerkt zit in de omlijsting.

