Je nieuwbouw goed aanpakken? Met dit advies lukt het

Wist je dat een nieuwe woning aan een aantal strenge voorwaarden moet voldoen? Zo moet elke nieuwbouwwoning bijna-energieneutraal zijn. Dit wil zeggen dat je weinig energie verbruikt voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie. De energie die je nodig hebt wordt uit groene energiebronnen gehaald. Zie jij door de bomen het bos niet meer in de gecompliceerde regelgeving? Bouwsite Livios helpt je op weg.

Bouwpartners kiezen

Bouwen is keuzes maken. Heb je een bouwgrond gekocht? Dan ga je eerst op zoek naar een goede architect. Ook moet je enkele belangrijke knopen doorhakken: besteed je de werken uit aan één algemene aannemer of ga je met verschillende aannemers in zee voor de ruwbouw, dakwerken, chape, elektriciteit, …? Of schakel je liever een sleutel-op-de-deurbedrijf in dat het volledige bouwproces en de opvolging voor zijn rekening neemt? Ontdek hier welke bouwformule het best bij jou past.

Vereist E- en S-peil

Vanaf 2021 moet een nieuwbouwwoning een minimaal E-peil van 30 hebben en een S-peil van 31. Het E- of energiepeil zegt iets over de globale energieprestatie van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Hierbij spelen onder andere de installaties voor verwarming, warm water, koeling en ventilatie een rol. Het S- of schilpeil drukt uit hoe energie-efficiënt je woning is. Een goede isolatie, luchtdichtheid, isolerende beglazing, oriëntatie en vormefficiëntie zijn enkele belangrijke parameters voor een laag S-peil.

Welke vorm van hernieuwbare energie?

Ook op vlak van hernieuwbare energie zijn er enkele verplichtingen. Sinds 2014 ben je verplicht om een minimaal aandeel van de nodige energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Je kan op verschillende manieren tegemoetkomen aan deze verplichting. Bijvoorbeeld met een warmtepomp(boiler), een zonneboiler, PV-panelen, een biomassaketel of door aansluiting op een warmtenet. Je kan ook participeren in een hernieuwbaar energieproject. Lees hier meer over de opties voor hernieuwbare energie.

Nood aan informatie en inspiratie

Wie bouwt, moet heel wat knopen doorhakken. Zie je door de bomen het bos niet meer? Het boek ‘Verstandig Bouwen en Renoveren’ gidst je stap voor stap doorheen je project. Van ontwerp tot tuinaanleg. Met meer dan 300 pagina’s informatie en inspiratie staat deze gids stil bij elke bouwfase. Je vindt er meer uitleg over verschillende bouwtechnieken en -materialen, maar ook over verwarmings- en koelingsmethodes. Bekijk hier welke thema’s je mag verwachten.

Bestel je gratis gids

Goed nieuws: het boek Verstandig Bouwen en Renoveren is gratis voor elke (ver)bouwer. Benieuwd of jij in aanmerking komt voor deze gratis gids? Check hier de voorwaarden. Kan je aantonen dat je een woning gaat bouwen of grondig renoveren? Dan kan je de gids gratis bestellen. Het boek wordt nu ook tijdelijk opgestuurd zonder verzendkosten!

