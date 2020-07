Je muren laten bepleisteren? Dit kost het je Redactie

29 juli 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Een stukadoor werkt je binnenmuren en plafonds netjes af met binnenpleister. Het orderboekje van de beste pleisteraars zit vaak al maandenlang vol, want het is een enorm precisiewerk. Dat ook bepalend is voor de verdere afwerking van je muren. Maar wat kosten pleisterwerken en welke elementen bepalen je factuur? Een stukadoor werkt je binnenmuren en plafonds netjes af met binnenpleister. Het orderboekje van de beste pleisteraars zit vaak al maandenlang vol, want het is een enorm precisiewerk. Dat ook bepalend is voor de verdere afwerking van je muren. Maar wat kosten pleisterwerken en welke elementen bepalen je factuur? Bouwsite Livios zocht het uit.

Richtprijs: 13 à 16 euro per m²

De meeste aannemers werken met een vierkantemeterprijs. Je bouwplannen en meetstaat van de architect vormen een eerste leidraad voor de prijs van de stukadoor. Op basis daarvan heeft je vakman een eerste beeld van het totale aantal uren die hij nodig zal hebben. Die rekent hij dan door in de vierkantemeterprijs.

De marktprijzen voor nieuwbouwwoningen liggen grof gezien tussen de 11 en 13 euro per m², exclusief btw. Dat is puur voor de pleisterwerken op zich. Maar er komen altijd meerkosten bij kijken, die we even verder overlopen. En dan reken je best op 13 à 16 euro per m². Bij kleinere werken zoals renovaties hanteren stukadoors eerder een uurprijs die op voorhand met de klant wordt vastgelegd. Hier mag je uitgaan van zo’n 45 à 50 euro per uur.

Elke stukadoor telt anders

Bovendien werkt niet iedere vakman op dezelfde manier. Sommige stukadoors gaan liever uit van een zogenaamde ‘volle meting’. Je raam- en deuroppervlaktes worden meegeteld als te bepleisteren oppervlakte. Dit omdat er veel tijd en aandacht kruipt in het afwerken van de hoeken: ramen afplakken, plastiek aanbrengen ter bescherming, en nadien alles weer proper verwijderen.

Andere stukadoors tellen deze ramen en deuren niet mee en rekenen een supplement aan. Het hangt af van de visie van je stukadoor. Vaak hebben zelfs architecten en aannemers het moeilijk om verschillende offertes correct te vergelijken.

De kostenbepalers

Een goede stukadoor kan op voorhand al uit de bouwplannen afleiden waar de moeilijke punten liggen. Toch is een werfbezoek aangewezen, liefst meteen wanneer je buitenschrijnwerk er staat. 500 m² aan pleisterwerk in de ene woning kost niet noodzakelijk evenveel als 500 m² in de woning daarnaast. Welke elementen zorgen ervoor dat de richtprijs stijgt of daalt?

1. Hoeken en schuine constructies

Hoeken rond ramen en deuren kosten heel wat meer tijd en concentratie om perfect af te werken. Dit gebeurt met hoekprofielen of wat duurdere dagkantelementen. Zeker wanneer je met verschillende binnendeuren langs elkaar zit, bijvoorbeeld in de nachthal, moet elke deur mooi haaks en pas staan. Hier kruipt heel veel tijd in. De deuren moeten allemaal op perfect dezelfde lijn staan.

Voor hoekprofielen mag je rekenen op ongeveer 5 à 8 euro per lopende meter bovenop de prijs voor je pleisterwerken. In totaal kom je uit op zo’n 100 lopende meter voor een standaardwoning. Omgerekend is dat dus tussen de 500 en 800 euro. Vooral bij blokdeuren – die gelijkliggen met je muren – heb je al snel heel wat meer hoekprofiel nodig. Heb je twaalf blokdeuren voorzien, reken dan op een meerprijs van 800 à 1.000 euro.

Ook schuine lijnen, zoals een trapleuning, de onderkant van een betontrap of een kleine (bureau)ruimte onder je trap, vergen meer tijd en kruipen dus mee in je eindfactuur.

2. Hoogtewerken

Werk je met een mezzanine of vide? Dan moet je stukadoor nog een stelling plaatsen en weer opruimen achteraf. Deze extra uren werk tellen ze dan bij in hun vierkantemeterprijs.

3. Te grote openingen in je buitenmuur

Aan de dagkant van je ramen en buitendeuren nemen aannemers soms liever wat marge, waardoor de muuropening wat te groot is voor het buitenschrijnwerk. De stukadoor moet deze opening daarna uitvullen met verharde isolatieplaat of dagkantelement. Dat lukt tot zo’n twee centimeter. Een meerprijs die je kan vermijden door te hameren op een goede communicatie tussen je ruwbouwaannemer en je ramenfirma.

4. Ruwe of gladde welfsels?

Is er een verschil in prijs tussen muur- en plafondpleisterwerken? De basisprijs voor het pleisteren verschilt niet zozeer, maar in bepaalde gevallen is een hechtmiddel nodig voor je plafond. Dit kost zo’n 2 à 4 euro per m². Dit is het geval voor gladde plafondstructuren, zoals voorgespannen welfsels of breedvloerplaten. Een traditioneel ruw welfsel – hier zie je de stenen nog zitten – heeft geen behandeling nodig.

Onvoorziene omstandigheden?

Is er nog iets wat je onaangenaam kan verrassen? Slecht gemetselde muren komen toch nog wel voor. In zo’n gevallen moeten stukadoors het dubbele van de laagdikte pleisteren om muren en plafond recht te maken. Draagbalken komen soms onder je welfsels uit. Voor alles wat dikker dan 1 cm uitsteekt, hebben stukadoors supplementen nodig. Nog een gouden tip: pols bij je stukadoor of je zijn werk in levenden lijve mag zien. Je ziet de kwaliteit en manier van werken ter plaatse en hebt meteen voeling met de persoon zelf.

Conclusie?

Voor een woning met 500 m² aan muren en plafonds, zitten we aan een prijs van gemiddeld 14,5 euro, exclusief btw. In totaal is dat dus 7.250 euro (7.685 euro bij 6% btw en 8.772,5 euro bij 21% btw). Let op: het gaat hier enkel om een richtprijs. Vraag verschillende offertes op en vergelijk ze grondig.

