Je leven lang genieten van je eigen huis? Zo creëer je een woning op maat van nu én later

Een comfortabele oude dag beleven is de wens van alle gepensioneerden. Bij voorkeur woon je daarom dicht bij een supermarkt, een bushalte en een apotheek. Maar ook binnenshuis zijn er zaken die het comfort sterk verhogen. Dat beseft de nieuwe generatie 50-plussers meer dan ooit. Meestal maken ze de klik wanneer de kinderen het huis uit zijn en ze merken dat de indeling van hun woning niet meer voldoet aan hun levensstijl.

46% kiest voor appartement

Vastgoedspecialist Hillewaere deed een woononderzoek bij duizend Vlaamse 50-plussers en daar kwam een opvallend resultaat naar boven. 40% liet verstaan nog voor hun pensioen te willen verhuizen naar een kleinere woning ‘op maat van hun oude dag’. Ze willen dat onder meer omdat ze bij hun eigen (groot)ouders zagen hoe moeilijk het kan zijn om in de vertrouwde gezinswoning te blijven wonen. Uit de bevraging blijkt dat 46% van die groep vijftigplussers kiest voor een appartement.

Onnodig veel onderhoud, poetswerk en obstakels zoals steile trappen of moeilijk bereikbare ruimtes behoren tot de grootste potentiële pijnpunten. Opvallend in de studie is dat vooral vrouwen het belangrijker vinden om niet te groot te wonen. Mannen hechten op hun beurt vooral belang aan een grote tuin. Ook op provinciaal niveau zijn er verschillen merkbaar. Vooral in Antwerpen (42%) en Limburg (45,5%) willen 50-plussers nog vóór hun pensioen verhuizen. Vaak heeft dat te maken met de (landelijke) ligging van hun woning.

Aankoopprijs

Hoewel het als familielid vandaag eenvoudiger is om een tijdelijke zorgunit in je tuin te plaatsen, houden veel oudere mensen graag vast aan hun zelfstandigheid. Uit het onderzoek blijkt nog dat het prijskaartje van de nieuwe geschikte woning tussen de 250.000 en 350.000 euro mag liggen, zonder registratierechten, btw en notariskosten. Al loopt de aankoopprijs in realiteit vaak hoger op, zeker gezien de steeds stijgende vastgoedprijzen.

Levenslang wonen: 5 tips

Staat een woning voor levenslang wonen daarom automatisch gelijk aan verhuizen? Neen, ook renoveren is een optie. Zowel in de zoektocht naar een nieuwe woning als bij renovatieplannen houd je best deze vereisten in het achterhoofd.

-Goede toegankelijkheid

Wie kiest voor een appartement, moet op enkele zaken letten. Ga bij voorkeur voor een flat op het gelijkvloers. Zo vermijd je de lift. Ook de parking is automatisch dichter in de buurt. Dat maakt boodschappen naar binnen dragen een minder zware opgave. Extra voordeel van een appartement is dat je veelal kiest voor een bad- en slaapkamer op het gelijkvloers. Op je oude dag absoluut een voordeel.

-Beperk drempels

Zowel in een appartement als (gerenoveerde) woning is het advies: vermijd drempels en andere onnodige hoogteverschillen. Is het niveauverschil niet volledig weg te werken? Kies dan voor een hellend vlak. Op termijn biedt dat enkel voordelen. Ook voor rolstoelgebruikers zijn de ruimtes zo een pak toegankelijker. Een trap in huis? Ga dan voor een rechte trap met stevige leuning.

-Voldoende brede deuren en ruimtes

Op latere leeftijd is extra beweeg- en manoeuvreerruimte geen overbodige luxe. Maak de deuren en gangen daarom zeker breed genoeg. Als maatstaf neem je best 93 cm voor deuren en 120 cm voor gangen. Zo kan je makkelijker meubels en andere grote spullen verplaatsen en heb je altijd de nodige plek om er met een rolstoel te passeren.

-Logische indeling

Comfortabel wonen staat gelijk aan logisch wonen. ’s Ochtends de halve woning doorlopen om van de slaapkamer richting badkamer te gaan, doe je liever niet. Een badkamer die aansluit aan het slaapgedeelte is dan ook aan te raden. Lukt dat niet? Zorg dan dat de afstand zo klein mogelijk is én voorzie in bad- en slaapkamer voldoende beweegruimte. In de badkamer en het toilet kunnen steunbeugels een handig hulpmiddel zijn.

-Traplift

Is verhuizen naar een appartement of bungalow geen optie? Overweeg dan de investering in een traplift. Het verhoogt de veiligheid én het comfort, maar tegelijk moet je rekening houden met enkele voorzieningen. De kostprijs van een traplift is afhankelijk van de vorm van je trap. Voor een rechte trap kan je beginnen tellen vanaf 2.500 euro, exclusief btw en plaatsing. Dat prijskaartje kan oplopen tot zo’n 7.500 euro, exclusief btw en plaatsing voor een gebogen trap. Lees daarover meer op deze pagina.

Flexwonen

Wie al op jongere leeftijd denkt aan de oude dag en enkele generaties wil overbruggen in dezelfde woning, kan dat perfect. Met ‘flexwonen’ groeit je huis met je mee. Dat is al mogelijk met enkele subtiele ingrepen en voorzieningen.

