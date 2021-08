Je kinderkamer een budgetproof make-over geven? Deze meubels maak je makkelijk zelf

Vind je het leuk om creatief bezig te zijn? Ontdek hier vijf DIY’s van vtwonen om de kinderkamer een make-over te geven. Van een kinderbed met kast tot een bureau in de vorm van een huisje. Extra leuk om samen met dochter- of zoonlief te maken. Al is het dan wel belangrijk dat minstens een van jullie handig is...

Kinderbed met kast

Als één plek in huis baat heeft bij genoeg opbergruimte, dan is het wel de kinderkamer. Dit DIY-bed met kast is daarom ideaal. Knuffels en boeken kunnen mooi in het zicht aan het hoofdeinde, kleding erachter en overig los spul in de lades. Bekijk hier hoe je het kinderbed met lades en kast zelf van multiplex platen maakt.

Volledig scherm Dit kinderbed kan je makkelijk zelf maken. © styling Kim van Rossenberg

Een indianentent

Superleuk, voor buiten én binnen in de kinderkamer, deze wigwam. Een van de fijnste en makkelijkste DIY’s voor de kinderkamer. Van een stevige stof kun je de wigwam zo hoog maken als je zelf wilt. Wedden dat je kids er blij mee zijn? Kinderen doen ten slotte niets liever dan buitenspelen, tenten bouwen en typetjes naspelen. Bekijk hier hoe je zelf een indianentent kan bouwen.

Volledig scherm In deze indianentent kunnen je kinderen zich uren amuseren. © Ernie Enkelaar

Opbergbank

Zo’n bankje waar elk gezin op zit te wachten: een plek waar de kids een boek kunnen lezen én waar het minder esthetisch verantwoorde speelgoed in verstopt kan worden. Bovendien is dit ontwerp voorzien van een los boekenrek dat op twee manieren kan worden geplaatst: met de gleuven naar voren of naar boven. Bekijk hoe je de opbergbank zelf maakt.

Volledig scherm Dit opbergbankje is niet alleen praktisch, maar ook stijlvol. © sjoerd eickmans kim van rossenberg

Bureauhuisje van underlayment

Ben je klaar met rondslingerend speelgoed? Maak je kinderen blij met een speciale speelhoek! Aan dit DIY -bureauhuisje is genoeg plek voor drie kinderen én hun spullen, zodat die niet door de hele woonkamer slingeren.

Wandbord

Een lege muur in de kinderkamer, die moet natuurlijk opgevuld worden. Met een DIY -wandbord kunnen jij en je kinderen dingen op een unieke manier aan de muur hangen. Een prikbord van kurk is misschien wat passé. Je kan ook een houten bord gebruiken waar je vervolgens gaatjes in boort, vervolgens kan je er met pinnetjes leuke items aanhangen of een elastiek door rijgen. Lees hier de gedetailleerde werkbeschrijving.

