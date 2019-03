Gesponsorde inhoud Je keuken optimaal inrichten? Zo kies je de juiste spoelbak! Aangeboden door Franke

18 maart 2019

08u30 0 WOON. Je keuken is dé centrale plek van je woning. Wist je dat je 60 procent van het werk achter je spoelbak verricht? Je groenten spoelen, ingrediënten snijden, producten ontdooien of afwassen. Een spoelbak kiezen doe je dus niet zomaar. Met deze vier tips maak je de juiste keuze voor jouw keuken!

1. Groot formaat voor meer plezier

Maak je graag ovenschotels klaar? Dan is een grote spoelbak praktischer om grote schalen en potten af te wassen. Kies je voor een wastafel met twee spoelbakken? Dan kan je probleemloos pasta afgieten terwijl je aan het afwassen bent. De Box Center van Franke bestaat uit twee units: links heb je een traditionele spoelbak en rechts een spoelbak met frame waarin je jouw keukenaccessoires verticaal in kan bewaren. Deze rechtse unit is 48 cm diep en perfect geschikt om grote ovenschalen of bakplaten af te wassen. Met zijn totale afmetingen van 86 op 51 cm is deze spoelbak voor elke keuken geschikt!

2. Eenvoudig opbergen

Organisatie in je keuken is belangrijk. Zorg ervoor dat alles een vaste plaats heeft en berg het materiaal dat je het vaakst gebruikt dicht in je buurt op. Dankzij de Box Center heb je jouw belangrijkste keukenaccessoires meteen bij de hand. In het frame van deze spoelbak vind je een houten en synthetische snijplank, een houten messenblok met drie messen, een afdruipbakje in roestvrij staal en een extra droogrekje voor je servies. Het droogrekje zit onder je accessoires verborgen. Je kan het er makkelijk uitnemen om je borden uit te laten druipen en ook weer snel opbergen. Elk accessoire heeft zijn eigen plaats: ideaal om je keuken netjes achter te laten!

3. Meer werkruimte

Vaak heb je plaats tekort in je keuken om alle nodige voorbereidingen te treffen voor een heerlijke maaltijd. Transformeer daarom je spoelbak tot een praktische werkplek, zodat je snel en efficiënt kan werken. Met de Box Center geniet je van meerdere werkvlakken. Haal je alle accessoires uit het frame? Dan krijg je een extra spoeltafel. Aan de ene unit kan je groenten snijden. De andere kan je gebruiken om je groenten te wassen of om diepgevroren eten te laten ontdooien.

4. Extra comfort

Een spoeltafel moet het nodige comfort bieden. Vind je het ook zo vies om met je hand in het vuile afwaswater te gaan om je spoelbak te laten leeglopen? Dankzij een spoeltafel met automatische lediging is dit verleden tijd. Met een drukknop op de spoeltafelrand van de Box Center laat je overtollig water eenvoudig weglopen zonder je handen nat te maken. Praktisch!

