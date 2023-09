Je keuken beu? Zo geef je die een nieuwe, frisse look zonder een torenhoge rekening

LiviosDroom je van een nieuwe keuken, maar heb je geen budget? Of wil je je bestaande keuken opfrissen, maar weet je niet waar te beginnen? Geen nood: met enkele kleine - vaak goedkope - aanpassingen kan je je culinaire hotspot thuis transformeren en in een nieuw jasje steken. Bouwsite Livios geeft alvast acht tips waarmee je zelf aan de slag kan.

Waarom kiezen voor een keukenrenovatie?

Het grote voordeel van een keukenrenovatie is dat je er geen groot budget voor nodig hebt, zeker als je zelf de handen uit de mouwen kan steken. Met enkele subtiele aanpassingen kan je al veel bereiken en je keuken een totaal nieuwe look geven.

Je kan er natuurlijk eveneens voor kiezen om het groter aan te pakken, in het bijzonder als je de indeling van je keuken wil veranderen. In dat geval is meestal breekwerk nodig en daarvoor heb je dan weer meer budget nodig. Maar ben je best tevreden over de huidige indeling, dan kan je op een relatief korte termijn véél bereiken.



Tip 1: verf de fronten van je keukenkasten

De beste tip met de grootste impact op de look van je keuken is het schilderen van de keukenkasten. Joris van Thiry Paints legt je uit hoe je je fronten best een nieuw kleurtje geeft.

Bepaal het materiaal van je keukenkast

Joris: “Het eerste waar je naar moet kijken is het materiaal van je keukenkasten. Enerzijds heb je de houten, geverniste deuren en panelen; anderzijds de gelamineerde materialen, zoals laminaat, formica, … Afhankelijk van het materiaal verschilt de aanpak.”

Altijd de ondergrond ontvetten

“Ongeacht het materiaal, start je met het ontvetten van de ondergrond. Dit kan je doen met een specifieke ontvetter die je met water verdunt of met een huishoudmiddel, zoals ammoniak. Hierbij meng je dan 10 procent ammoniak in water. Ammoniak laat wel een geur achter, maar het is zeer budgetvriendelijk.”

Hoe houten kastjes verven?

“Heb je houten kasten en zijn ze ontvet, dan ga je ze schuren. Werk altijd van grof naar fijn. Start met een korrel P60 en werk af met P150, een fijne korrel. De fijne korrel zorgt ervoor dat de poriën van het hout terug dichtgaan en dat de grondlaag niet volledig ingezogen wordt. Eenmaal je op het blote hout zit, is alles mogelijk: van een olie voor een natuurlijke look tot een gekleurde lakverf. Zet altijd eerst een grondlaag op het hout en werk af met twee lagen mat, satijn of hoogglans lakverf.”

Hoe gelamineerde kastjes verven?

“Dit type keukenkast kan je niet schuren, want dan zou je krassen maken. Zet er na het ontvetten een multiprimer op. Dit is een primer die zich op zeer gladde ondergronden kan hechten. Eenmaal de grondlaag droog is, werk je af met een lakverf.”

Tip: Gebruik een kortharige viltrol voor een strak resultaat en een borstel voor de hoeken en kanten. Probeer altijd nog met je viltrol over de hoeken en kanten te gaan om de structuur van de borstel gladder te maken. Meer info over het kiezen van verfborstels en -rollen lees je hier.

Volledig scherm Wat kastgrepen betreft kan je echt alle kanten uit. Je kan ze bijvoorbeeld net laten opvallen door een andere kleur of materiaal te kiezen. © Cosentino

Tip 2: wrap je keuken

Een andere manier om je keukenkasten en -lades aan te pakken, is om ze te wrappen. Je beplakt ze dan met plakfolie. Zulke folie bestaat in allerlei kleuren en motieven. Ga je voor een basic matte afwerking of wil je net een marmerlook? Er is enorm veel mogelijk.

Wil je gaan wrappen? Zorg er dan voor dat alle oppervlaktes proper, stof- en vetvrij zijn. Pak ze dus aan met een ontvetter en schuur ze daarna lichtjes op. Verwijder alle schuurresten met een propere doek. Dan kan je beginnen te plakken.

Tip 3: monteer nieuwe kastgrepen

Kies je voor strakke kastgrepen, porseleinen knoppen met motief of een leren riempje? Wat kastgrepen betreft kan je echt alle kanten uit. Je kan ze net laten opvallen door een andere kleur of materiaal te kiezen. Zo accentueer je nog extra je frontjes en grepen. Of je kan sober werken en gaan voor een ton-sur-ton-effect. Het leuke is dat deze kleine ingreep zorgt voor een snel effect.

En vind je de gekozen greep toch niet zo geslaagd? Dan verander je hem gewoon terug door andere, want kastgrepen monteren kan je heel gemakkelijk zelf, of je ze nu moet vastschroeven of -lijmen.

Tip 4: plaats een nieuwe spatwand

Misschien zijn je spatwandtegels aan vervanging toe? Of wil je een glazen spatwand in plaats van tegels? Er zijn heel wat opties voor een nieuwe spatwand. Wat je het makkelijkste zelf kan doen is, het plaatsen van wandtegels.

Ga je voor zelliges, metrotegels of grote marmerlook tegels? Er zijn genoeg mogelijkheden op het gebied van (keramische) tegels. Een andere mogelijkheid is composiet: dit materiaal kan je ook doortrekken naar je werkblad. Natuursteen is eveneens een optie, maar wel duurder en natuursteen laat je best plaatsen door een vakman. Hetzelfde geldt voor glas, wat bovendien een prima keuze is als je een kleine keuken hebt, want het glas weerkaatst het licht. Hou je van de industriële look, dan is roestvrij staal tevens een optie, net zoals betonstuc.



Volledig scherm Er zijn heel wat opties voor een nieuwe spatwand. Wat je het makkelijkste zelf kan doen, is het plaatsen van wandtegels. © Eggo

Tip 5: monteer een wandrek

Optimaliseer je keukenruimte en monteer een wandrek of wandplanken. Op het rek kan je leuke keukenaccessoires zetten, kookboeken en enkele planten of kruiden. Of net je mooiste cocktailglazen of servies. Open wandkasten zien we meer en meer opduiken in keukenland, omdat de keuken je interieurstijl mag weerspiegelen. Door een wandrek met je mooiste spullen toe te voegen aan je kookzone, maak je van jouw keuken iets unieks.

Tip 6: verander je verlichting

In je keuken combineer je basisverlichting (hanglampen, plafondlampen en spots), werkverlichting (spots, ledstrips) en sfeerverlichting. Door een nieuwe hanglamp uit te kiezen of een rail te plaatsen met spotjes of … verander je de look van je keuken. Hou er bij de keuze van je verlichtingsarmatuur wel rekening mee dat je ze makkelijk kan schoonmaken.



Tip 7: vervang je spoelbak en je toestellen

Zijn je keukentoestellen of spoelbak aan vervanging toe en heb je het budget, dan kan je nieuwe keukentoestellen aanschaffen. Hiervan knapt je keuken helemaal op én je hebt er uiteraard zelf ook veel plezier van. Hou wel rekening met de afmetingen van de toestellen. Meet goed de huidige opening, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.



Tip 8: werk af met accessoires

Maak je keukenmetamorfose helemaal af met accessoires. Ga voor nieuw keukentextiel en hang bijvoorbeeld een mooie handdoek aan je ovengreep. Of ga voor een chique fluitketel die je op je kookplaat laat staan als eyecatcher. Voorzie een rail met leuke keukenspullen of een coole pot met houten spatels en lepels. Of maak een groene hoek met planten, oftewel nog beter: met lekker geurende kruiden.

