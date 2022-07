Je keuken afstemmen op je hele gezin? 6 tips voor een optimale inrichting

LiviosDe keuken is het kloppend hart van onze woning. We brengen er als gezin veel tijd door. Toch is ze niet altijd afgestemd op alle gezinsleden: zware potten, moeilijk bereikbare kasten, een warme kookplaat… Voor kids en ouderen kan ze al eens iets weg hebben van een hindernissenparcours. Met deze eenvoudige maatregelen van bouwsite Livios hou je het voor iedereen veilig én comfortabel.

1. Indeling

Alles begint bij een logische indeling. Er ligt immers best zo weinig mogelijk afstand tussen spoelbak, koelkast en kookplaat. Ideaal is een gelijkbenige driehoek. Of je vervolgens moet kiezen voor een U-vorm, L-vorm, I-vorm of een eiland? Dat hangt volledig af van jouw persoonlijke voorkeur én de beschikbare ruimte.

Daarnaast hou je de ruimte tussen de spoelbak en de kookplaat ook best zo klein mogelijk. Plaats ze eventueel in hetzelfde werkvlak om niet te hoeven sleuren met zware potten. In combinatie met een vlakke inductie- of vitrokeramische plaat kan je die potten dan verschuiven in plaats van op te tillen.

2. Werkblad

Zorg ervoor dat het werkblad zich op de juiste hoogte bevindt. De standaardhoogte is 92 cm, maar daar wordt steeds vaker van afgeweken. Ga dus na wat voor jou en je gezin de ideale hoogte is (bepaald door de lengte van de verschillende gebruikers). Het is best mogelijk dat een werkblad in twee verschillende hoogtes het meest comfortabel blijkt. Snijden, schillen en afwassen doe je alleszins best net onder ellebooghoogte. De kookzone ligt bij voorkeur iets lager.

3. Kasten

Kies scharnieren met een grote openingshoek. Op die manier heb je vlot toegang tot de kast en loop je minder kans om tegen een openstaande deur aan te botsen. Voor bovenkasten is het interessant om lift- of klapdeuren te kiezen. Tussen twee rijen kasten laat je best 120 tot 150 cm vrije ruimte.

Spullen op legplanken zijn niet altijd vlot te bereiken. Bij kasten met lades komt de inhoud je tegemoet, wat handiger is. Zaken die je laag bewaart, zitten sowieso beter in lades. Ga voor lades met een rem om geplette vingers te voorkomen. Ze maken ook minder lawaai bij het sluiten.

Volledig scherm Voorzie naast algemene verlichting ook functionele verlichting boven je werkblad. © Novy

4. Kranen

Een ééngreepsmengkraan kan je met één hand bedienen. Het debiet en de watertemperatuur zijn nauwkeurig af te regelen. Bij de klassieke mengkraan met twee knoppen is dat iets moeilijker. Een kraan met uittrekbare kop maakt het eenvoudig om een pot te vullen op het werkblad of op de kookplaat. Zo moet je geen zware last tillen. Er bestaan ook kranen met de bedieningsknop vooraan op de spoelbak. Bekijk hier een overzicht van alle types keukenkranen.

Snel warm water? Dat is handig. Maar je wilt natuurlijk geen brandwonden. Dit kan je voorkomen met een begrenzer. Een thermostatische kraan houdt de ingestelde temperatuur aan en wordt niet te heet aan de buitenkant. Hogerop in het gamma vind je kranen met ledverlichting. Die geven met rood of blauw licht aan of het water warm of koud is.

5. Keukentoestellen

Inductie- en vitrokeramische kookplaten zijn vlak. Je kan ze makkelijk schoonmaken en je potten blijven nergens haperen. De meeste platen worden bediend met tiptoetsen aan de bovenkant. Ga voor een model dat via het display of met een geluidssignaal aangeeft dat het vuur actief is. Voor slechtzienden zijn fysieke toetsen interessanter. Nog niet beslist welke kookplaat je wil? Uit deze soorten kan je kiezen.

De oven laat je best op borsthoogte plaatsen. Voorzie eventueel een uitschuifbare plaat onder of naast het toestel om hete schotels meteen aan de kant te zetten. Net als andere keukenapparaten beschikken veel ovens over een functie om ongewenst inschakelen te voorkomen. Een geïsoleerde deur houdt het veilig voor kinderen.

Klassieke vaatwassers hebben een klapdeur die naar onder opengaat. Je moet dus flink vooroverbuigen om ze te vullen of te legen. Er bestaan ook compacte toestellen van maar 45 centimeter hoog. Die kan je wat hoger inbouwen. Een andere mogelijkheid is een lade-vaatwasser of een model met een lift die de onderste mand omhoogtilt.

6. Technieken

Voorzie naast algemene verlichting ook functionele verlichting boven het werkblad. Die lichtbron mag wel geen storende schaduw werpen of verblinden terwijl je eten aan het maken bent. Met deze tips kies je voor elke kamer de juiste verlichting.

Laat ook minstens drie dubbele stopcontacten plaatsen. Bij voorkeur vooraan in het werkblad. Zo liggen er geen lange snoeren in de weg.

‘Slimme’ woningen gaan nog verder. Een koffiezet die automatisch uitschakelt, een watersensor die lekken detecteert… Veel keukentoestellen uit het hogere segment zijn vandaag al uitgerust met wifi. Dat ook Amazon, Apple en Google almaar meer in de keuken doordringen, zal niemand verwonderen.

