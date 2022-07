Je kan nu ook zonnepanelen huren: wat zijn de voor-en nadelen?

Zonnepanelen huren is bij onze noorderburen al vrij goed ingeburgerd, maar in ons land nog niet. Belgische woningeigenaars kiezen nu eenmaal liever voor de traditionele aankoop van zo’n installatie. Daar zijn verschillende redenen voor. Enerzijds zijn er in België weinig firma’s die zulke huurformules aanbieden. Anderzijds kosten zonnepanelen relatief weinig in verhouding tot de totaalprijs van een woning. En hoewel de rentetarieven aan het stijgen zijn, kan je op dit moment toch nog redelijk goedkoop lenen.

En dan is er nog het beperkende wettelijke kader, dat in België minder goed op de verhuur van zonnepanelen is afgestemd dan in Nederland. In ons Burgerlijk Wetboek is er namelijk sprake van het zogeheten ‘recht van natrekking’. Daardoor wordt de eigenaar van een woning ook meteen eigenaar van alles wat er aan het gebouw vasthangt, wat de verhuur van zonnepanelen bemoeilijkt. Al kan je dat probleem wel opvangen door onderling een zogenaamd opstalrecht af te spreken.

Lees ook: Geen idee hoeveel zonnepanelen je nodig hebt en hoeveel dat precies kost? Bereken het hier.

Vaste maandelijkse bijdrage

Belgische huurformules voor zonnepanelen zijn schaars, maar wij vonden er eentje bij het Kempense ingenieursbureau Futech. Die garandeert een volledige ontzorging voor, tijdens en na de plaatsing. De techniekers zorgen voor de installatie en het periodieke onderhoud.

De energie die je panelen opwekken, kan je vanaf dag één gratis gebruiken. Als woningeigenaar betaal je alleen een vaste maandelijkse bijdrage gedurende de contractduur van twintig jaar. Dat bedrag is afhankelijk van de specifieke installatie en blijft tijdens de volledige huurperiode ongewijzigd. Bij de opstart betaal je een kleine waarborg, waarvan je elk jaar 5 procent terugkrijgt. Na twintig jaar is de installatie helemaal van jou, al kan je ze eventueel ook al vervroegd overkopen.

Ook in doe-het-zelfzaak

Je kan ook bij doe-het-zelfketen Brico voor zonnepanelen terecht. In samenwerking met de West-Vlaamse installateur Earth biedt het bedrijf de Brico Solar-formule aan, waarin zowel een aankoop- als huuroptie is voorzien.

Op de website kan je een vergelijkende simulatie laten maken. Wij deden de test voor een zuidelijk georiënteerde standaardwoning van een gezin van 4, dat jaarlijks 4.000 kWh elektriciteit verbruikt.

De simulatiemodule stelde een installatie met 11 zonnepanelen van 395 wattpiek voor. Kies je voor de koopformule? Dan betaal je in Vlaanderen (zonder thuisbatterij) 3.769,55 euro, inclusief btw. In Brussel is dat 5.021,55 euro. Afhankelijk van je locatie houdt de module namelijk rekening met eventuele subsidies en berekent ze op basis van al die parameters de terugverdientijd van je investering.

Kies je voor de Brico Solar-huurformule? Dan betaal je voor dezelfde installatie elke maand 65,18 euro inclusief btw. Een waarborg hoef je niet te betalen. Over een periode van 20 jaar ben je dan weliswaar 15.643,20 euro armer. Dat is een pak geld, maar je hoeft het niet in één keer op te hoesten. Je kan het bedrag maandelijks spreiden en je geniet bovendien van een volledige ontzorging. Je hoeft immers niet wakker te liggen van het onderhoud, de vervanging van de omvormer of eventuele herstellingen aan de installatie: die zijn allemaal in de prijs opgenomen.

Tip: Voor een optimale opbrengst moet je je zonnepanelen regelmatig eens reinigen. Zo doe je dat.

Zonnepanelen aankomen met energiekredieten

Er zijn natuurlijk ook nog de energiekredieten of groene leningen van de banken, waarmee je de investering in zonnepanelen ook kan spreiden. Op een website als Spaargids.be kan je makkelijk het kredietaanbod vergelijken. Als je bijvoorbeeld 5.000 euro leent aan een rentevoet (jaarlijks kostenpercentage) van 1,30% over de maximumlooptijd van 36 maanden, dan betaal je maandelijks 141,67 euro. De totale rente op die lening bedraagt slechts 100,24 euro.

Sommige energieleveranciers werkten in samenwerking met een kredietgever een eigen leenformule uit. TotalEnergies (het vroegere Lampiris) bijvoorbeeld doet hiervoor een beroep op Cetelem. Engie sloot met Beobank een gelijkaardige deal af voor een gespreide betaling.

Vergeet overigens niet dat ook de afzonderlijke gewesten interessante kredietformules aanbieden waarmee je onder meer de installatie van zonnepanelen kan financieren. Vlaanderen kent de renteloze energielening, Wallonië heeft de prêt à taux zéro en in Brussel kan je terecht voor een groene lening met een rentevoet die varieert tussen 0 tot 2 procent.

Waarom kan het huren van zonnepanelen interessant zijn?

VITO onderzocht met een bevraging bij bijna 4.000 Vlaamse gezinnen wie reeds zonnepanelen huurt, wie daar interesse in zou hebben en waarom ze al dan niet geïnteresseerd (zouden) zijn. Maar liefst 19% van de respondenten die nog geen zonnepanelen hebben liggen, gaven aan een sterke interesse te hebben in zo’n huurmodel.

De belangrijkste reden is dat de investeringskost gespreid kan worden en dat tegen een vaste prijs over de volledige contractduur. Ook de ontzorging en het optimale onderhoud van de installatie lijken geïnteresseerden te overtuigen. Toch toont ook 27% van de respondenten geen interesse in dit model. Uit hun antwoorden bleek dat ze niemand kennen die zonnepanelen huurt en dat ze vooral liefst zelf eigenaar zijn van hun eigen installatie.

De juiste technieken voor jouw woning kiezen? Het magazine ‘Mijn energie’ van Livios helpt je bij je keuze. Vraag hier jouw gratis exemplaar aan.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios