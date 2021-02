Je huis later aanpassen tot kangoeroe- of zorgwoning? Hier moet je nu al op letten

LiviosDe populariteit van zorgunits en kangoeroewoningen blijft stijgen. Speel jij ook met het idee om je woning later om te bouwen tot een kangoeroe- of zorgwoning? Dan zijn er enkele zaken waar je best nu al rekening mee houdt in het ontwerp van je woning. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.

In een kangoeroewoning woon je met meerdere generaties onder een dak. Ouderen kunnen zo makkelijk een beroep doen op hulp of zorg. Voor de jongere generatie zijn er ook vaak voordelen: een oppas voor de kinderen of de geruststelling dat je vader of moeder nog zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Meestal is er een familiale band, maar ook zonder die band kan je kangoeroewonen.

Wat zegt de wet?

Waar moet je op letten als je van een bestaande woning een kangoeroewoning maakt? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Het hangt af van waar het precies om gaat. Onder de noemer kangoeroewonen vallen namelijk drie grote vormen van wonen en niet alle opties zijn zomaar overal toegestaan. Vraag daarom altijd na bij de dienst omgeving van je gemeente welke voorschriften er gelden en of je van je woning twee aparte woningen mag maken. De regels verschillen van gemeente tot gemeente, zeker als het om zorgwonen gaat.

Naar een woning op maat

Om je woning later vlot aan te passen, sta je daar best vandaag al bij stil. Het komt er dus op aan om een woning te ontwerpen die flexibel en aanpasbaar is en makkelijk mee evolueert met jouw noden. Misschien is het jouw bedoeling dat jij of iemand anders er als oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen of zorg krijgen. Bekijk dan het ontwerp, de organisatie en de inrichting van de woning grondig en op tijd. Lees hier meer over flexwonen.

Comfort en gebruiksgemak voorop

Een handig ontwerpprincipe hiervoor is Meegroeiwonen Plus. In deze strategie staan comfort en gebruiksgenot centraal, met het oog op de toekomst. De bedoeling is dat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. En dat zonder dat je dit ook visueel merkt aan het uitzicht van je woning.

Hoe pak je het aan?

Je ontwerpt je woning zo dat je hem snel en eenvoudig kan aanpassen zonder dat er nog structurele werken nodig zijn. De structuur van je woning is dan al voorzien op aanpassingen in de inrichting of afwerking op het moment dat je fysieke mogelijkheden veranderen of als je een grotere nood aan zorg krijgt. Bijvoorbeeld: een comfortabel douchezitje plaatsen of steunbeugels aan een toiletpot, een deur automatiseren of een keuken voorzien met toestellen op een aangepaste werkhoogte. Lees hier hoe je een concreet ontwerp maakt.

Twee fases

In de eerste fase blijft je woning een doorsneewoning. Het is geen aangepaste woning maar een flexibel aanpasbare woning. Alle noodzakelijke woonruimten zoals een leefruimte, de keuken, één hoofdslaapkamer, de badkamer en het toilet leg je aan op dezelfde verdieping. Of indien sommige ruimten op de verdieping liggen is er minstens de mogelijkheid om op termijn een lift te plaatsen. Het toilet bevindt zich bij voorkeur in de badkamer zelf.

Gebruik je een aantal ruimten gemeenschappelijk, dan moeten ze natuurlijk ook voor iedereen goed bereikbaar en bruikbaar zijn. Geen idee hoe je zo’n ontwerp best aanpakt? Een toegankelijkheidsadviseur kan je daarbij helpen. Ook de Ontwerpgids Meegroeiwonen, een uitgave van Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, helpt je op weg.

Ga je je huis grondig renoveren of plan je een nieuwbouw? Vraag dan je gratis exemplaar aan van het boek Verstandig Bouwen en Renoveren.

Lees ook:

Bron: Livios