WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Je gevel renoveren en tegelijk isoleren? Volg dit plan in 4 stappen Aangeboden door Deceuninck

12 november 2019

09u30 0 WOON. Bij een slecht geïsoleerde woning ontsnapt 20% van de warmte in huis via de buitenmuren. De oplossing? Je buitenmuren extra isoleren. Hierdoor daalt niet alleen je energiefactuur, maar krijgt je woning ook een frisse, nieuwe look. Wil je het maximum halen uit na-isolatie, volg dan deze vier stappen.

Stap 1. Kies je gevelbekleding

Je isoleert je buitenmuren het beste met een lichtgewicht geventileerde voorzetgevel. Zo hoef je binnen geen ruimte op te offeren. Deceuninck heeft verschillende soorten gevelbekleding die je perfect kan combineren met isolatie. Pvc, Twinson of aluminium: keuze genoeg. Deze materialen zijn erg onderhoudsvriendelijk en de bekleding is makkelijk en snel te plaatsen.

Stap 2. Beken kleur

Niet onbelangrijk: de kleur van je gevel. Bij Deceuninck vind je een ruime waaier aan kleuren. Van natuurlijke houttinten tot donkere kleuren voor een strakke look. Deceuninck lanceerde recent ook haar ‘Smart colours’-programma. Zo zorg je voor harmonie in je buitenschrijnwerk en stem je de kleur van je ramen, deuren, gevel en ventilatie-oplossingen perfect op elkaar af. Of kom je liever verrassend uit de hoek met een contrasterende kleur?

Stap 3. Combineer met isolatie

Je nieuwe gevelbekleding gekozen? Combineer die dan met een extra isolatielaag. Je woning wordt letterlijk in een nieuw, warm jasje gestoken. Enerzijds zal je energieverbruik dalen en anderzijds creëer je een esthetische meerwaarde. De geveloplossingen van Deceuninck zijn eenvoudig te combineren met isolatie in verschillende diktes.

Stap 4. Vraag je premie aan

Isoleer je je gevel via de buitenzijde? Dan biedt je netbeheerder een isolatiepremie van 15 euro/m² aan. De werken moeten uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer en je isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde hebben van 3 m²K/W. Bewaar je facturen en dien het aanvraagformulier voor de premie binnen de 12 maanden na factuurdatum in bij je netbeheerder. Ontdek de mogelijkheden voor jouw gevel op www.deceuninck.be.