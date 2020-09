WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Je gevel renoveren? 4 oplossingen voor een duurzaam én mooi resultaat Aangeboden door Wienerberger

11 september 2020

09u20 0 WOON. Je gevel is het visitekaartje van je woning, maar ook een belangrijke schakel in de isolatie ervan. Wanneer je je woning energetisch wil renoveren, is je gevel dan ook één van de eerste punten op je to-dolijstje. Kies je ervoor om je bestaande buitenmuur na te isoleren? Dan heb je met deze oplossingen een duurzame isolatieschil én vernieuw je het uitzicht van je woning.

1. Eco-brick

Wil je een extra inspanning doen voor het milieu én voor je energiefactuur? Dan zit je goed met de Eco-brick gevelsteen. Die is tot 3,5 cm smaller dan een traditionele gevelsteen zodat je plaats hebt om extra te isoleren. Zo bespaar je levenslang op je energiekosten zonder een extra dikke wand te creëren. De Eco-brick is net zo sterk en stabiel als een gewone keramische gevelsteen en kan worden gemetseld of gelijmd. Bovendien kunnen vaklui ergonomisch aan de slag: de Eco-brick is een slanke en bijgevolg lichte gevelsteen.

2. Steenstrippen

Je wil graag de kwaliteit van een goede gevelsteen maar je hebt niet de ruimte voor een extra 65 mm? Steenstrippen zijn de ideale oplossing. Ze zijn met een dikte van ongeveer 22 mm een pak dunner en bieden zo meer ruimte voor extra isolatie. Eens je gevel helemaal bezet is met steenstrippen, zijn ze nauwelijks nog te onderscheiden van een volledig keramische steen. Zo wordt je gevel energiebesparend én een streling voor het oog.

3. Façabrick

Steenstrippen worden ook gebruikt in de geveloplossing Façabrick. Die is door Wienerberger ontwikkeld als totaaloplossing voor het renoveren en isoleren van gevels. Het systeem combineert harde EPS-isolatiepanelen met steenstrippen zodat je gevel het uitzicht van standaard metselwerk verenigt met optimale thermische prestaties. Als dunste oplossing om bestaande buitenmuren te isoleren, heeft Façabrick aan 15 cm genoeg bij werken waarvoor een bouwvergunning of melding nodig is.

De nieuwe gevel wordt opgehangen aan de bestaande muur, waardoor er geen extra funderingswerken nodig zijn. Het systeem wordt deels in de fabriek voorbereid, zo ben je zeker van een snelle plaatsing en een waterondoorlatende, onderhoudsarme en stootvaste gevel.

4. Gevelbekleding met kleidakpannen

Wil je verrassen met je gevel? Dan kan je na het isoleren je muur ook bekleden met kleidakpannen. Zo combineer je een lichte gevelbekleding met de budgetvriendelijke plaatsingstechniek van dakpannen. Een gevelbekleding met kleidakpannen vergt een beschikbare ruimte van minstens ca. 25 cm bij vergunde of aangemelde werken.

In de meeste gevallen wordt er een houten regelstructuur aangebracht waartussen de isolatie wordt geplaatst of waarachter ze doorloopt. Hierop worden de kleidakpannen bevestigd. Elke Koramic kleidakpan is geschikt voor gevelbekleding, dus de afwerkingsmogelijkheden zijn legio. Eens je gevel is afgewerkt, heb je een ultrasterke buitenschil die garant staat voor een langdurig resultaat.

Extra tip: combineer kleipannen op je dak én gevel

Door kleipannen te kiezen voor zowel je dak als gevel, ga je voor een mooie oplossing en creëer je ook een makkelijk te isoleren, uniforme bouwschil. Bovendien ben je zeker van een vlekkeloze technische uitvoering, aangezien dezelfde aannemer alle werken uitvoert.

