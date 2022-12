Je bent niet vaak in je badkamer, maar het moet er wel aangenaam zijn: hoe verwarm je ze efficiënt?

LiviosNiemand betreedt graag een koude badkamer, al zeker niet in de winter. Maar hoe verwarm je een ruimte optimaal wanneer je die maar een paar keer per dag gebruikt? Voor enkele warme tips klopte bouwsite Livios aan bij Techlink, de sectorfederatie voor installateurs.

“Eerst en vooral is het belangrijk om je eisen qua comfort te kennen”, zegt Kurt Van Campenhout, Technical Sector Manager HVAC & Plumbing bij Techlink. “Daarnaast speelt onder meer de grootte van de badkamer een rol.” Van Campenhout overloopt 3 opties én handige combinaties.

Vloerverwarming

Hecht je veel belang aan comfort, dan is vloerverwarming een mogelijke optie. “Vloerverwarming zorgt niet alleen voor de basisverwarming, maar ook voor een optimale verdeling van de warmte. Ze biedt een behaaglijk en warm vloeroppervlak, zodat je geen koude voeten hebt.” Kurt voegt daar meteen dit nog aan toe: “Door de oppervlakte zijn die systemen in badkamers helaas meestal onvoldoende om een goede (en snelle) comforttemperatuur te bereiken. De reactiviteit qua verwarmen is relatief traag.

Voor een snelle temperatuursverhoging is vloerverwarming in de badkamer niet geschikt.” Afhankelijk van onder meer het vloeroppervlak, het type installatie, de afstand tussen de verwarmingsbuizen en het gebruik van het systeem als hoofdverwarming of bijverwarming, kost vloerverwarming voor de badkamer tussen 17 en 75 euro per m².



Handdoekdroger

Een andere warmtebron voor de badkamer is de handdoekdroger. “Bij grotere, performantere toestellen en met een hoge systeemtemperatuur waarborgt een handdoekdroger de basisverwarming. De verdeling van de warmte is echter minder optimaal.” Ook dit systeem is meestal onvoldoende om een goede en snelle comforttemperatuur te bereiken.

“De reactiviteit qua verwarmen is bij de toestellen goed en een snelle temperatuursverhoging is mogelijk. In combinatie met vloerverwarming kan een handdoekdroger de functie als verwarmingsbooster overnemen.” De prijs voor een handdoekdroger ligt tussen 100 en 1.700 euro.



Booster

Met een cv-booster, elektrisch of via een radiator, kan je de nodige warmte creëren in de badkamer. “Je kan ze in combinatie met vloerverwarming en een handdoekdroger gebruiken. De toestellen beschikken over voldoende thermisch vermogen om de temperatuur snel te verhogen.”

Grotere badkamers

Hoe je een badkamer optimaal verwarmt, hangt in grote mate af van de grootte van de ruimte. “De beschikbare plaats in de badkamer beperkt de keuze van de te gebruiken systemen”, zegt Kurt. Vaak is er niet veel ruimte over, naast het zitbad, de douche, wc en lavabo.



“Een combinatie bestaande uit een basisverwarming (vloerverwarming) met een booster (cv-radiator of elektrisch) beschikt ten minste over het nodige vermogen om snel de temperatuur met 2 à 4 °C te verhogen.”

Kleinere badkamers

Sommige huizen hebben een badkamerruimte met een douche en wastafel, zonder toilet. “Dan kan een enkelvoudig systeem volstaan”, zegt Kurt, “zoals een handdoekdroger aangesloten op de cv-installatie met een geïntegreerde elektrische booster. Een regelinrichting kan zorgen voor de aan- en uitschakeling.”



Persoonlijke behoefte

Op basis van bovenstaande indicaties zijn heel wat combinaties mogelijk, die een verkoper of installateur dan individueel met de klant bekijkt. “Dat is af te stemmen met je leefgewoonten, eisen qua comfort, het beschikbare budget en de uiteindelijke gebruikskosten van de systemen”, besluit Kurt.



