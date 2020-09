WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Je badkamer renoveren: van dromen naar plannen in 5 stappen Aangeboden door X20

11 september 2020

09u26 0 WOON. Bij een complete badkamerrenovatie komt heel wat kijken. Met deze vijf stappen kan jij binnenkort heerlijk ontspannen in je nieuwe badkamer.

1. Begin bij het begin

Voorbereiding is key! Een badkamer kies je niet elke dag. Start bij het opstellen van een moodboard. Blader door catalogen, doe een X²O winkelbezoek met tot 1.900 m² badkamerinspiratie, snuister op Pinterest, lees blogberichten... Zo kies je een badkamerstijl die bij je past.

2. Wensenlijst

Vraag je ook af wat je praktisch verwacht van een badkamer: ga je voor een douche en/of bad? Een apart toilet? 1 of 2 waskommen? Hoeveel opbergruimte wens je? Stem je nieuwe badkamer af op je gezinssituatie.

Hou je het liever kleinschalig? Dat kan ook! Met kleine aanpassingen zoals nieuw kraanwerk, leuke accessoires of een fris kleurtje geef je je badkamer snel een nieuwe look tegen een laag budget.

3. Jouw budget

Stel een budget op waar je je comfortabel bij voelt. De prijzen van een nieuwe badkamer zijn erg uitlopend. Ze zijn afhankelijk van de grootte van de badkamer, de materialen, de stijl, bijkomend comfort (bv. vloerverwarming, stoomcabine…). Ook hoe ingrijpend de verbouwingen zijn, is bepalend voor de kostprijs. Bij X²O gaan we er prat op de beste badkamer te realiseren voor elk budget.

Tip: voorzie een buffer van 10% in je budget om je badkamer van A tot Z af te werken. Zodat je onvoorziene omstandigheden altijd kan indekken.

4. Wie installeert?

Ga je zelf klussen of doe je een beroep op een loodgieter? Er zijn heel wat factoren waar je rekening mee moet houden. Leuk om te weten: X²O biedt je de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel je investeert in je badkamer en met wie je gaat samenwerken voor de installatie. Door zelf te onderhandelen over de installatieprijs, hou je als klant de touwtjes in eigen handen.

Tip: spaar geld uit door zelf je bestaande badkamer uit te breken.

5. Keuzestress

Weet je wat je wil? Dan is het tijd voor het leuke werk: kiezen! In elke X²O showroom staan badkameradviseurs klaar om je badkamer te helpen samenstellen. Samen bespreken jullie je project en aan de hand van 74 inspirerende badkameropstellingen maak je de beste keuze voor je badkamerrenovatie. Door de professionele begeleiding is er van keuzestress geen sprake.

