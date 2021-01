Je badkamer- of douchewand bekleden? Dit zijn de opties

LiviosBen je nog op zoek naar een materiaal om je badkamer- of douchewand mee af te werken? En primeert voor jou onderhoudsgemak? Of droom je eerder van een badkamer die rechtstreeks uit een interieurmagazine lijkt te komen? Bouwsite Livios lijst enkele opties voor je op.

Verf

Is je budget voorlopig op? Dan is schilderen de snelste en goedkoopste oplossing. Maar verven in de badkamer is niet zo evident als je zou denken. De verf moet voldoende bestand zijn tegen waterdamp, condensatie en waterspatten. Lees hier met welke aandachtspunten je best rekening houdt.

Denk er ook aan dat een verflaag je douchecabine niet waterdicht maakt. Daarom verf je best niet in je douchecel of inloopdouche. Het schilderen van een douchewand is geen makkelijke klus en vraagt de nodige aandacht en kennis. Er bestaan wel verfsoorten die bestand zijn tegen water. Informeer je daarom altijd goed bij een verfspecialist.

© Facq

Behangpapier

Associeer je behangpapier niet meteen met een natte ruimte? Tegenwoordig bestaat er waterbestendig behangpapier, als snel en betaalbaar alternatief voor tegels. Met een hippe print kan je meteen een toffe accentmuur maken. Ga je zelf behangen? Zo begin je eraan.

Welk type papier moet je precies kiezen? Traditioneel behangpapier is niet geschikt voor je badkamer. Hierbij kan de lijm losweken. Kies eerder voor een vlies- of vinylbehang: vliesbehang kan je afwerken met een waterbestendige verf en vinylbehang is voorzien van een antibacteriële coating. Maar wel opgelet: beide soorten zijn niet geschikt voor in je douche. Daarvoor bestaat wel waterproof behangpapier. Daarnaast is een goede ventilatie in je badkamer belangrijk. Zo vermijd je dat stoom te lang in de ruimte blijft hangen.

© Van Marcke

Wandtegels

Keramische tegels zijn enorm populair: ze zijn onderhoudsvriendelijk en in verschillende formaten en kleuren verkrijgbaar. Er bestaan tegels met een marmer-, beton- of houtlook, maar je kan ook kiezen voor een specialere vorm zoals mozaïek, metro- of hexagontegels. Ook tegels uit natuursteen zijn geschikt voor je badkamer. Omdat tegels niet zo eenvoudig te vervangen zijn als behangpapier, kies je best voor een tijdloos design.

Tegels zijn ook geschikt voor in je douche. Hou er wel rekening mee dat de voegen een regelmatig onderhoud vragen. Ook bij de plaatsing moet je een aantal zaken in acht nemen: een goede ondergrond is belangrijk en die moet ook moet vlak en droog zijn. Wil je zeker zijn van een correcte plaatsing? Laat dit werk dan over aan een professional.

© ACO

Kurk

Naast keramische tegels of natuursteen is ook kurk geschikt als wandbekleding in je badkamer. Kurk is van nature waterafstotend en heeft een vuilafstotende toplaag. Het materiaal is zelfs zo vochtbestendig dat je het op je douchewand kan plaatsen. Met een kurkwand creëer je een hippe en warme, natuurlijke look. De mogelijkheden zijn eindeloos: van een glanzende tot matte wand of van een hout- tot steenlook.

Kurktegels worden standaard verlijmd op je badkamerwand. Je kan het meteen op een vlakke ondergrond van pleisterwerk, gipskartonplaten, spaanderplaten, … plaatsen. Nadien volgen nog drie of vier lagen vernis, afhankelijk van de vochtigheid van de ruimte. Ook doe-het-zelvers kunnen zelf aan de slag met dit materiaal.

© Kurkfabriek Van Avermaet

Wandpanelen

Wandpanelen zijn in verschillende materialen verkrijgbaar: pvc, keramisch, acryl, solid surface, Dekton … Kies voor watervaste panelen voor je badkamermuren of douche zodat er geen vocht achter de panelen kan komen. Net zoals keramische tegels bestaan wandpanelen in verschillende motieven en formaten. Met een paneel in marmer-, natuursteen- of betonlook kies je voor een uniek design.

Wandpanelen zijn ook snel te plaatsen: in plaats van tientallen tegels te plaatsen, heb je maar enkele panelen nodig. Het grote voordeel: je kan de panelen ook over bestaande tegels aanbrengen om een verouderde wand te verbergen. Daarnaast komt er bij de plaatsing geen of minder voegwerk aan te pas, waardoor je geen voegen meer hoeft te schrobben. Het is dus een onderhoudsvriendelijke oplossing voor je douche- of badkamerwand.

© Dekton

Mortex

Een andere mogelijkheid is mortex: een decoratieve pleister die uit kalk en cement bestaat. Mortex wordt gebruikt voor het bepleisteren van vloeren en muren, maar ook voor inloopdouches. Zelfs je bad of wastafel kan met deze pleister afgewerkt worden. Mortex is ook ideaal voor een badkamerrenovatie. Elke droge en stabiele ondergrond kan dienen als basis. Je hoeft je oude wandtegels dus niet uit te breken.

Met mortex creëer je een unieke betonlook. Grijs is daarom een populaire keuze, maar het is in veel verschillende kleuren verkrijgbaar. Het pleister is naadloos, 100% waterdicht en vraagt weinig onderhoud. Het aanbrengen van mortex laat je beter over aan een gespecialiseerde vakman. Voor een strakke look kan je het pleister egaal laten aanbrengen. Mag het iets ruwer? Dan kan je kiezen voor een andere korrelgrootte of afwerkingstechniek.

