Je badkamer efficiënt, netjes en mooi inrichten: hoe doe je dat?

LiviosInspiratie voor je badkamerinrichting is altijd welkom. Want hoe pak je het nu eigenlijk best aan om je badkamer zowel efficiënt, geordend als mooi in te richten? Bouwsite Livios geeft je de beste tips.

1. Begin met een goed ontwerp

Heb je plannen voor een nieuwe badkamer of wil je je bestaande een make-over geven? Alles start met een goed ontwerp. Hou hiervoor rekening met de plafondhoogte, sanitaire leidingen en afvoerbuizen, lichtschakelaars en stopcontacten, aanwezige ramen, badkamerverwarming… Eenmaal dat op punt is en de praktische indeling op papier staat, is het tijd om keuzes te maken.

Weet je al welke sanitaire toestellen je wil en wat de afmetingen van je badkamermeubel zijn? Dan kan je die ook uittekenen op je ontwerp en puzzelen tot ze in de ideale opstelling staan. Klaar? Dan kan je met de inrichting beginnen. Een moodboard kan hierbij altijd helpen.



Wil je je badkamer efficiënt verwarmen? Drie manieren om te slagen in dat opzet.

2. Kies het perfecte badkamermeubel

Niets zo vervelend als spullen die je niet kwijt kan in je badkamer. Sta dus op voorhand goed stil bij wat je allemaal wil opbergen. Denk daarbij zeker aan handdoeken, je verzorgingsspullen, make-up, haardroger… Voorzie dus voldoende kasten en lades, die bovendien praktisch ingedeeld zijn.

Ook op je wastafel is ruimte nodig. Bepaal of je voor een enkele of dubbele wastafel gaat. Zo heeft iedereen voldoende plaats voor zijn of haar spullen. Door de kastruimte optimaal te benutten zorg je voor een opgeruimde en rustige badkamer.



Wastafels zijn er in allerlei soorten, maten en materialen: wij lijsten ze hier voor jou op.



Een zwevend badkamermeubilair en een hangtoilet zijn aanraders, zeker in kleine badkamers. Ze zorgen voor een verruimend effect én vergemakkelijken het poetsen.



Geen fan van kuisen in de badkamer? Met deze zes tips snoei je fors in je poetstijd.

3. Breng ruimte in je badkamer

Of je nu een welnessbadkamer of kleine badkamer hebt, het er eentje en suite is of die van de kinderen. Je mag je niet opgesloten voelen in je badkamer. Het moet net een ruimte zijn voor rust en ontspanning. Het ruimtelijk gevoel vergroten, is dus een prima idee. Hoe je dat doet? Door te werken met heldere materialen, zoals een glazen douchewand of een douchecabine van helder glas. Als je wil, kan je ook kiezen voor gekleurd glas of glas met structuur.

Daarnaast zijn spiegels onmisbaar in je badkamer. Organische en ronde vormen vinden volop hun weg naar de badkamer. Je vindt dus vast wel een exemplaar dat prima matcht met je woonstijl.



Kleine badkamer? Veel spullen om een plekje te geven? Met deze tips creëer je meer opbergruimte.

Volledig scherm © Villeroy & Boch bij Alsan

4. Kleurinspiratie

In de keuken zijn aardse tinten en ruwe elementen al volop aanwezig. Die natuurtrend zet zich ook verder naar de badkamer. Denk aan badkamermeubels in zachte zandtinten zoals beige of grijs. Of waskommen in krachtig terracotta gecombineerd met zwart kraanwerk met textuur.

Andere kanshebber voor je nieuwe badkamer is het trendy ton sur ton. Kiezen voor één bepaalde kleur (in al zijn tinten) staat garant voor een gelukzalige en rustige badkamer. Badmeubels, kasten, baden, doucheprofielen, waskommen, tegels… in licht greige - alles tussen grijs en beige - transformeren je badkamer tot een oase van sereniteit.

De juiste soort kranen kiezen voor jouw badkamer? Hierop moet je zeker letten qua materialen.

5. Van badkamerlampjes tot spiegelverlichting

In een badkamer heb je naast natuurlijk daglicht ook meerdere types van kunstverlichting nodig. Met sfeerverlichting kan je het er bijvoorbeeld gezellig maken, maar rondom de wastafel en spiegel is voldoende sterk licht een must. Zo heb je optimaal zicht bij het aanbrengen van make-up of lenzen, bij het epileren of tanden poetsen. Naast een plafondlamp, zijn spots boven de wasbak of een spiegel met verlichting goede keuzes.

Maar ook ‘slimme’ spiegels zijn een optie. Denk aan spiegels met geïntegreerde verlichting die zich aanpast aan het moment van de dag. Zo start je ‘s ochtends met fris, wit licht voor extra energie. ‘s Avonds maakt een zacht, gedimd licht je helemaal zen tijdens het tanden poetsen. En dat allemaal via een eenvoudig touchscreen op je spiegel of zelfs via spraaktechnologie.

Tip: heb je geen raam in je badkamer? Overweeg dan of een dakraam of een lichtkoepel tot de mogelijkheden behoren. Qua ingreep valt dit best mee, en het zorgt meteen voor veel daglicht in je badkamer. Ook om te verluchten is het handig als je het raam kan openen na een bad of douche.



Verlichting is dé sfeerbepaler: zo kies je de juiste lampen voor iedere kamer in je woning.

Volledig scherm © Facq

6. Zoek badkameraccessoires volgens jouw stijl

Laatste stap bij het inrichten van je badkamer is het selecteren van de geknipte badkameraccessoires. Zij zorgen voor de ultieme finishing touch. Denk hierbij aan mooie keramieken of glazen potten, een stijlvolle zeepdispenser, leuke tandenborstelhouders, handdoeken die matchen met je gekozen kleurenpalet…

Of breng wat extra leven in je badkamer met planten. Hou bij de keuze van je planten wel rekening met de lichtinval in je badkamer. Varens, olifantsoor en bananenplanten houden bijvoorbeeld van veel licht en water en passen prima in je zenruimte. Is er minder zonlicht? Ga dan bijvoorbeeld voor aloë vera en sanseveria.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.