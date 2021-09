Jan en Sabine bouwden een gezellige houtskeletwoning: "vanuit elke kamer zicht op naastgelegen park"

LiviosEnkele jaren geleden gingen Jan, Sabine en hun drie kinderen op zoek naar een cohousingproject in het Gentse. Uiteindelijk bouwden ze toch een nieuwe eengezinswoning op een hoekperceel in Sint-Amandsberg. Het moest niet alleen een toffe woonplek worden, maar ook een duurzame en energiezuinige woning. Kijk met bouwsite Livios mee hoe 2PK architecten dit project heeft aangepakt.

In de Jos Verdegemstraat in Sint-Amandsberg springt de houtskeletwoning van Jan en Sabine meteen in het oog. Hun nieuwbouw heeft een opvallende puntgevel, afgewerkt met diagonale, houten gevelbekleding. “Jan en Sabine klopten bij ons aan voor een comfortabele houtskeletwoning met warme en duurzame materialen”, vertelt architect Peter Geldof, zaakvoerder van 2PK architecten. “Daarbij was het voor hen belangrijk dat ze vanuit elke kamer van het uitzicht op het naastgelegen park konden genieten.”

Volledig scherm De diagonale, houten gevelbekleding springt meteen in het oog. © 2PK Architecten / Marble Moon

Compact maar ruimtelijk

2PK architecten ontwierp in samenwerking met Wart Thys een compacte woning zodat de tuin zo groot mogelijk kon blijven. “Ondanks de compactheid zijn we erin geslaagd om een aangename ruimtelijkheid te creëren met veel lichtinval en een mooi uitzicht”, zegt Peter Geldof. De woning telt in totaal drie verdiepingen. Beneden is er een grote open leefruimte met zicht op de tuin en het naastgelegen park, een berging en gastentoilet. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers, een badkamer met apart toilet en een polyvalente ruimte. Op de bovenste verdieping zijn er nog twee slaapkamers en is er een ruimte voor de technieken voorzien.

Polyvalente ruimte met zitraam

Eén van de wensen van de bewoners was een polyvalente ruimte die deel uitmaakt van de leefruimte, maar ook makkelijk kan worden afgesloten. “Deze ruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Hier hebben we een groot zitraam voorzien dat uitkijkt over het park. De zitbank voor het raam lijkt op een podium dat opengeklapt kan worden. Eronder zit een net voor contact met de leefruimte beneden”, legt Peter Geldof uit. “Afhankelijk van het moment kan je het podium open of gesloten laten.”

Volledig scherm In deze polyvalente kan je op de zitbank zitten of relaxen in het hangnet. © 2PK Architecten / Marble Moon

Veel maatwerk

Het zitraam in de polyvalente ruimte met zitbank en net werd speciaal op maat gemaakt. Het raam zelf werd langs de binnenzijde afgewerkt met een houten omkadering. Ook aan de inrichting van de leefruimtes kwam veel maatwerk te pas. “De witte keuken in combinatie met bamboe en het boekenrek zijn op maat gemaakt, net als de trappen. Zo heeft de trap op het gelijkvloers doorkijkraampjes naar de leefruimte en de trapleuning op de eerste verdieping bestaat volledig uit houten verticale doorlopende stijlen.”

Tip: Droom je ook van een op maat gemaakte trap? Uit deze materialen kan je kiezen.

Volledig scherm Zowel de keuken als de boekenkast zijn op maat gemaakt. © 2PK Architecten / Marble Moon

Energiezuinig

Jan en Sabine hadden niet alleen aandacht voor duurzame materialen, maar wilden ook op een betaalbare manier een zo doorgedreven mogelijk E- en S-peil behalen. Het resultaat? Een E-peil van 9 en S-peil van 20. “Dat bereikten we door een doorgedreven isolatie (30 cm cellulose als dakisolatie, 30 cm glas- en houtwol als wandisolatie, 20 cm XPS-platen als vloerisolatie en drievoudige beglazing) in combinatie met energiezuinige technieken. Zo installeerde het koppel twaalf PV-panelen op het dak, een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en een douchewarmtewisselaar waarbij het afvalwater van de douche het aanvoerwater voorverwarmt. Om binnen het budget te blijven, kozen Jan en Sabine voor een gasketel. Maar de leidingen voor een warmtepomp zitten wel klaar zodat ze in de toekomst kunnen overschakelen.”

Tip: Bodem, lucht of water? Test hier welke warmtepomp het best bij jouw gezin past.

Volledig scherm De trap naar de gelijkvloers heeft doorkijkraampjes. © 2PK Architecten / Marble Moon

Aangenaam koel in de zomer

Eén van de uitdagingen bij deze houtskeletwoning met veel raampartijen was om een aangenaam comfort te creëren zonder oververhitting in de zomer. “We kozen voor tussenvloeren met bijkomende chape. Ook op de verdiepingen werd er 8 cm chape bovenop de vloerisolatie geplaatst zodat de vloeren zwaarder werden. Dat zorgt voor meer thermische inertie en verbetert ook de akoestiek in de woning”, verklaart Peter Geldof. Daarnaast zijn bijna alle ramen uitgerust met screens zodat de zon op hete dagen niet binnen schijnt en kan er ook nachtkoeling toegepast worden

Volledig scherm © 2PK Architecten / Marble Moon

Deadline?

In totaal namen de bouwwerken elf maanden in beslag. De grondwerken startten in augustus 2018 en de woning is het jaar erop in juni opgeleverd. “Net op tijd”, vertelt Peter Geldof. “Jan en Sabine woonden tijdens de werken in een kleine rijwoning met hun twee kinderen en verwachtten in de tweede helft van juli hun derde kindje. De bedoeling was om voor de bevalling te verhuizen. En dat is gelukt!”

Lees ook

Bron: Livios