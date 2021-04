Jan en Karin wonen in strakke betonbouw aan het water

LiviosVan een landelijke woning in een gezellige wijk naar een strak, modern huis aan het water: toen de kans zich voordeed, hebben Jan en Karin niet getwijfeld. Ze kochten een mooie bouwgrond en kozen bewust voor het strakke en duurzame karakter van betonbouw. Bouwsite Livios mocht binnen kijken in hun droomwoning in Dessel.

Wonen aan het water

“Het is altijd een droom van mij geweest om aan het water te wonen” zegt Jan Berthels. Dat is niet zo eenvoudig, zeker als je weet dat er in België maar twee meren zijn waar je langs kan wonen. Bovendien moet er dan ook nog net een bouwgrond te koop staan. “Toen er uiteindelijk een bouwgrond vrijkwam hier in de buurt, hebben we die meteen gekocht en er een nieuwbouwwoning op geplaatst.”

Van landelijk naar strak

In tegenstelling tot de landelijke woning waarin ze oorspronkelijk woonden, ging de voorkeur van Jan en zijn echtgenote Karin deze keer naar een zeer strakke, moderne woning. Een zoektocht op de markt bracht hen bij betonbouw. “Vooral het strakke karakter en de mooie afwerking spraken ons aan.”

“Andere manier van bouwen”

Naast het esthetische aspect, speelde ook het vlotte bouwproces een rol in de keuze voor betonbouw. “Het is een heel andere manier van bouwen. Bij betonbouw moet je van binnen naar buiten werken, want leidingen en andere technische details moeten al meteen mee voorzien worden in de wanden. Maar eens dat klaar is, gaat alles heel snel. Van start tot einde heeft de bouw van onze woning maar zes maanden geduurd.”

2 rechthoekige blokken

De afgewerkte woning van Jan en Karin is in totaal 30 m breed en bestaat uit twee rechthoekige blokken die geschrankt op elkaar zijn geplaatst. “Om het verschil tussen de blokken op te vangen, hebben we onderaan een carport geplaatst. Daarnaast hebben we ook een ondergrondse garage van zo’n 300 m2. Daar hebben we de technische ruimte van het verwarmde zwembad, de kleedruimte van de sauna, mijn mancave en een aantal snelle wagens in ondergebracht”, vertelt Jan.

Waterdichte kelder

Met een kelder die zo multifunctioneel is en het grondwater dat vrij hoog staat bij het meer, hechtten Jan en Karin ook veel belang aan de nodige bescherming tegen water- of vochtproblemen. “Dat is zeker nog een voordeel van betonbouw. Omdat de kelder in één geheel gegoten wordt, heb je praktisch nooit problemen met water, wat voor ons toch zeker een aandachtspunt was.”

Duurzame woning

Verder was duurzaamheid voor het koppel ook een reden om te kiezen voor betonbouw. Beton werkt sowieso al als een natuurlijk warmte- of koudebuffer en als je dan, net als Jan en Karin, ook nog eens volop inzet op hernieuwbare energie, dan krijg je makkelijk een (bijna-)energieneutrale woning. “We hebben uiteindelijk nog een E-peil van 9, mede dankzij onze zonnepanelen en zonneboiler”, zegt Jan. “Daarnaast hebben we in de kelder ook een thuisbatterij die de overtollige zonne-energie opslaat wanneer er weinig verbruik is en waarop we ’s avonds dan een beroep kunnen doen als de zon weg is.”

Droom gerealiseerd

Voor de bouw van hun nieuwe woning stelden Jan en Karin geen budget voorop. “Het was voor mij belangrijker om mijn droom te verwezenlijken en achteraf gezien zijn we er ook heel erg tevreden over. Samen met onze zoon (24) en dochter (22) wonen we hier graag in alle rust. We genieten van het strakke, moderne karakter van de woning zelf en van onze tuin met terras, dat trouwens ook in betontegels is aangelegd.”

