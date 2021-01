Isoleren: welk materiaal kies je het best en waar moet je op letten?

Lambda-waarde

Als je twee isolatiematerialen met elkaar vergelijkt, weet je dat het materiaal met de laagste lambda-waarde het beste isoleert bij een gelijke dikte. Dit wil niet zeggen dat je met een materiaal met een hogere lambda-waarde niet dezelfde prestaties bereikt als met een lage waarde. Je moet alleen meer isolatie aanbrengen. Lees hier hoe dik je moet isoleren.

R-waarde

Daarom is het bij de aankoop van isolatiemateriaal interessanter om rekening te houden met de R-waarde of warmteweerstand van het isolatiemateriaal. Hierin zit ook de dikte van het materiaal verrekend. Hoe groter de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Materialen

Hou bij de keuze van isolatiematerialen niet alleen rekening met de isolatiewaarde, maar ook met het gebruiksgemak, de milieuvriendelijkheid en uiteraard de kostprijs. Ruwweg kan je de isolatiematerialen opdelen in vijf categorieën: minerale wollen, kunststof, cellenglas, natuurlijke en reflecterende materialen.

1. Minerale wol

Isolatie van minerale wol kan bestaan uit rotswol of glaswol. Bij rotswol is het basismateriaal vulkanisch gesteente, bij glaswol bestaat de basis uit glas. Qua prijs en isolatiewaarde zijn ze aan elkaar gewaagd.

Minerale wol is thermisch isolerend, geluidsabsorberend en onbrandbaar. Het materiaal is soepeler dan kunststofplaten. Omdat de minerale vezels oneffenheden opvangen en vlot over spouwankers schuiven, is dit isolatiemateriaal ook geschikt om onregelmatige oppervlakken mee te isoleren. Minerale wol komt voor in verschillende vormen. Voor de isolatie van hellende daken zijn er de zachte isolatiedekens. Hoe je deze zelf het beste plaatst, lees je hier.

Verder zijn er nog de halfharde platen van minerale wol (voor spouwisolatie) en harde wolplaten (voor de isolatie van onder meer zwevende vloeren).

2. Kunststof

De lambda-waarde van kunststofisolatie is lager dan die van minerale wol. Dus kunststof isolatiemateriaal isoleert beter bij eenzelfde dikte. Nadeel is dat kunststof minder flexibel is en daardoor niet zo geschikt om oneffen oppervlakken te isoleren. Ook de prijs ligt wat hoger.

Kunststof isolatieplaten zijn waterafstotend, waardoor ze makkelijker te plaatsen zijn in vochtige omstandigheden. Bovendien zijn ze laag in gewicht en makkelijk versnijdbaar. Isolatie van kunststof is verkrijgbaar in verschillende varianten:

- EPS (geëxpandeerd polystyreen)

- XPS (geëxtrudeerd polystyreen)

- PUR (polyurethaan)

- PIR (polyisocyanuraat)

- PF (resol- of fenolschuim)

3. Cellenglas

Cellenglas is een uiterst hard isolatiemateriaal op basis van kwartszand. Kenmerkend voor cellenglas is de zeer hoge drukweerstand. Daarom is het een graag gebruikt materiaal om onder het metselwerk te plaatsen om zo koudebruggen te voorkomen. Als plaatmateriaal kan het dienen voor de isolatie van platte en hellende daken. De hoge kostprijs is zowat het belangrijkste nadeel.

4. Bio-ecologische of natuurlijke materialen

Er bestaat ook een alternatief voor de traditionele isolatieproducten: de bio-ecologische isolatiematerialen. Deze bestaan uit (bijna) onuitputtelijke, natuurlijke grondstoffen. De bio-ecologische materialen zijn plantaardige, dierlijke en/of minerale grondstoffen. Het bevat geen of zo weinig mogelijk chemische toevoegstoffen, belasten het milieu minimaal en hebben geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

De winning en productie van deze materialen gebeurt zoveel mogelijk lokaal. Voor de aankoop van bio-ecologische isolatiematerialen kan je terecht bij gespecialiseerde handelaars. De prijs van deze producten ligt doorgaans wat hoger. Hou er rekening mee dat de ecologische prestatie niet alleen afhankelijk is van de herkomst van het materiaal. De isolatiewaarde is zeker zo belangrijk. Lees hier wat de bekendste bio-ecologische isolatiematerialen zijn.

5. Reflecterende materialen

Reflecterende isolatieproducten bestaan doorgaans uit twee of meer bladen aluminiumfolie of gealuminiseerde folie met tussenin schuimstof, vuurvaste polyethyleenfolie met twee lagen luchtbellen in honingraatvorm of een vezelmateriaal. In vergelijking met andere isolatiedekens is het geheel heel dun, gemiddeld tussen de 0,5 en 3 cm. Ze isoleren door weerkaatsing of reflectie en vormen een nagenoeg ondoordringbare barrière voor infraroodstralen. De meest courante toepassing van het materiaal is dakisolatie. Het doet dan dienst als onderdak, isolator en dampwerende laag.

Besparen op isolatie? Dat kan met de juiste subsidies. Bekijk hier op welke premies jij recht hebt.

