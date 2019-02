Livios Magazine Gesponsorde inhoud Is jouw woning energiezuinig? Controleer je ramen en deuren! Aangeboden door Deceuninck

06 februari 2019

10u30 0 WOON. Je ramen spelen een cruciale rol voor de energieprestaties van jouw woning. Heb je enkele beglazing? Is je schrijnwerk in slechte staat? Of heb je een tochtgevoel in je woning? Hoog tijd voor nieuwe Je ramen spelen een cruciale rol voor de energieprestaties van jouw woning. Heb je enkele beglazing? Is je schrijnwerk in slechte staat? Of heb je een tochtgevoel in je woning? Hoog tijd voor nieuwe superisolerende ramen

Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig zijn als een nieuwbouwwoning vandaag. Om het renovatieniveau te stimuleren, voerde de Vlaamse overheid eind 2018 de woningpas in: een gratis digitaal paspoort dat alle beschikbare info over je woning bundelt. Verslinden jouw ramen energie? Dankzij de woningpas consulteer je eenvoudig hoe energiezuinig jouw woning al is. Je vindt er allerhande informatie: van attesten en keuringen tot informatie over je EPC.

Renovatieadvies

Koop of huur je een woning of appartement? Dan krijg je een energieprestatiecertificaat (EPC) overhandigd waarin staat hoe goed jouw woning scoort op vlak van energiezuinigheid. Het bevat ook aanbevelingen om je woning energiezuinig te renoveren. Zijn je ramen in slechte staat? Dan zie je welke ingrepen je moet doen om dit te verbeteren en hoeveel het je gemiddeld zal kosten.

Klaar voor de toekomst

Niet alleen de beglazing van je ramen is cruciaal. Goed isolerende profielen zijn minstens even belangrijk. Om te voldoen aan de isolatienormen, moeten je ramen minimaal een isolatiewaarde (U-waarde) hebben van 1,5 W/m²K. Voor je beglazing geldt 1,0 W/m²K en voor je deuren 2 W/m²K. Hoe lager de U-waarde, hoe beter je ramen en deuren isoleren. Scoort je woning ondermaats? Dan is het hoog tijd om te investeren in superisolerende ramen en deuren.

Deceuninck Zendow#Neo

De revolutionaire Linktrusion-technologie garandeert een uitstekende energiescore voor je woning. Ze werd voor het eerst toegepast in de Zendow#neo-reeks van Deceuninck. Deze superisolerende ramen en deuren combineren puike thermische en akoestische eigenschappen met een groot onderhoudsgemak. Ze overtreffen zelfs de strengste isolatienormen. Extra troef: je hebt een heleboel keuzemogelijkheden qua stijl en kleur.

Bespaar op je energiefactuur

Dankzij de Zendow#neo-reeks van Deceuninck is je woning niet alleen klaar voor de toekomst, je geniet ook van een lagere energierekening. Hoe beter je woning geïsoleerd is, des te minder je moet verwarmen. Vervang je enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing? Dan bespaar je per vierkante meter zo’n veertien tot twintig euro per jaar. Met drievoudig glas heb je nog meer voordeel. Wil je weten hoeveel je precies bespaart? Surf naar http://www.deceuninck.be en bereken het met de gratis energiecalculator.

