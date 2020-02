WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Is je renovatie klaar voor de toekomst?

10u36 0 WOON. De twee vragen die verbouwers over warmtepompen stellen, zijn: ‘Is een warmtepomp mogelijk bij renovatie?’ en ‘Kan ik mijn be staande radiatoren behouden?’ Het antwoord is tweemaal ja.

Een van de knopen die je als verbouwer moet doorhakken is de keuze voor een nieuw verwarmingssysteem. Kies je ervoor om een bestaand systeem op gas of stookolie te vervangen door een nieuwe versie, of ga je voor groene verwarming met een warmtepomp? Het antwoord is simpel: oude verwarmingssystemen vervangen door een energiezuinige warmtepomp is altijd een goed idee, op voorwaarde dat je woning goed geïsoleerd is. Zo maak je je renovatiewoning energiezuinig, milieuvriendelijk én futureproof, eventueel zelfs met behoud van je bestaande radiatoren.

Volledig groene investering

Een warmtepomp is een duurzame én efficiënte oplossing om je woning te verwarmen en te voorzien van sanitair warm water. Door over te schakelen van een fossiele ketel naar een warmtepomp maak je een volledig groene keuze. Je verbrandt geen brandstof of gas meer en voor de benodigde elektriciteit kan je kiezen voor 100% groene stroom, waaronder eventueel de productie van je eigen zonnepanelen. Over het algemeen reduceren warmtepompen de CO2-uitstoot met 70%. Bovendien daalt je energiefactuur:

Met behoud van je radiatoren

Worden je oude radiatoren verwarmd door een gas- of mazoutketel, dan zijn dat waarschijnlijk hoge temperatuur radiatoren. Dat is het geval in de meeste bestaande en zeker in oudere woningen. De maximale wateraanvoertemperaturen voor deze radiatoren ligt tussen 65 °C en 90 °C. Wens je die te behouden? Dan moet je verwarmingsinstallatie ook hoge temperaturen kunnen leveren. De nieuwe state of the art Daikin Altherma 3 H Hoge Temperatuur lucht/water warmtepomp is dan het geschikte toestel. Met temperaturen tot 70 °C kan de installatie de bestaande radiatoren gebruiken om de woning te verwarmen. Zo bespaar je de kost van nieuwe radiatoren of de installatie van vloerverwarming, maar geniet je toch van de voordelen van een warmtepomp. En dankzij het compacte design is slechts een minimale installatieruimte nodig, het vloermodel heeft namelijk een grondoppervlakte van minder dan 0,36 m².

Efficiënt en fluisterstil

De Daikin Altherma 3 H Hoge Temperatuur is speciaal ontworpen om het geluidsniveau te verminderen en te voldoen aan de hedendaagse verwachtingen. In de standaardmodus produceert de unit een geluidsdruk van 35 dB(A) op drie meter, dat is ergens tussen het fluiten van vogels en het geluid in een bibliotheek. In fluisterstille modus wordt het geluid nog met de helft verminderd. En hij ziet er nog mooi uit ook! Dankzij het zwarte rooster, dat de hele voorzijde beslaat, past de unit in elke omgeving. De zilvergrijze behuizing reflecteert de kleur van de achterliggende wand voor optimale discretie. De unit kreeg hiervoor trouwens de IF en Reddot Design Award 2019.

Alle troeven op een rijtje

De Daikin Altherma 3 H Hoge Temperatuur lucht/water warmtepomp valt op door:

• Superieure rendementen, gebruik van hernieuwbare energie, een ongeëvenaard design en optimaal akoestisch comfort.

• Watertemperaturen tot 70 °C, zelfs bij -15 °C.

• Eenvoudige vervanging van de bestaande ketel zonder verwarmingsbuizen te vervangen en combineerbaar met hoge temperatuur radiatoren.

• Laag energieverbruik: A+++ energielabel voor verwarmen.

• Beschikbaar in drie capaciteiten: 14, 16 en 18 kW zowel in monofasige als driefasige uitvoering.

• Twee versies: ‘enkel verwarmen’ of ‘verwarmen en koelen’.

• Keuze uit het vloermodel ECH₂O met aansluiting voor zonnecollectoren, wandmodel of geïntegreerd model met boiler (180 of 230 liter).

• Bestuurbaar vanop afstand via Smartphone Daikin Controller.

