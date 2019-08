Is je nieuwbouw écht droog? Laat je niet misleiden Redactie

Hoe lang moet ik mijn nieuwbouwwoning laten drogen? "Een vraag die heel wat bouwers uit het oog verliezen", vertelt architect Eric Houben aan bouwsite Livios. "Het is echt belangrijk om een nieuwbouwwoning voldoende te laten drogen."

3.000 à 5.000 liter water

“Als een nieuwbouwwoning klaar is, zit er nog bijzonder veel opgesloten bouwvocht in. Dit is ongeveer tussen de 3.000 en de 5.000 liter water. Dat is bijna de inhoud van een gemiddelde regenwaterput! Die hoeveelheid moet er op termijn nog uit, maar dat dit enige tijd in beslag neemt is evident en dat het heel wat energie kost ook.”

“Hier bespaar je best niet op. Beter de korte pijn en daarna een aangenaam wooncomfort. Bouwdrogers in combinatie met ventilatoren doen echt wonderen. Het is verbazingwekkend hoeveel vocht je op die manier uit je woning kan halen.” Lees hier de voordelen van een bouwdroger.

Voldoende verwarmen en verluchten

“Laat je na korte tijd niet misleiden door pleisterwerk dat mooi wit oogt. Het is enkel de buitenzijde die dan droog lijkt, de volledige dikte van de muur is in het begin wel nog vochtig. Als er effectief nog drie maanden tijd is na de plaatsing van de vloeren, en je verzorgt de verwarming in combinatie met de verluchting, dan zal de woning vermoedelijk wel voldoende droog zijn om zonder risico op ziekten en schimmelende kastruggen en matrassen te verhuizen”, zegt Houben.

“Besef wel dat je dit evenwicht enkel kan bereiken door voldoende te verwarmen én te verluchten. Als je er werkelijk gaat wonen, begin je op jouw beurt ook weer vocht te produceren (wassen, koken, poetsen, ademen…). Dit vocht moet je samen met het nog aanwezige bouwvocht ook afvoeren.”

TIP: Zorg voor een goede verluchting door je huis minstens twee keer per dag een kwartier goed te laten doortochten. Lees hier de 10 ultieme ventilatiegeboden.

Ongeveer twee jaar

Bij verstandig gebruik is een woning volgens Eric Houben na een tweetal jaren min of meer droog. “Je merkt dit goed tijdens een strenge vorstperiode. Als er condensatie aan de binnenzijde van het buitenschrijnwerk optreedt, is er nog altijd te veel vocht aanwezig. Je kan daar niet veel aan doen: uitbundig blijven verluchten en tegelijkertijd verwarmen is de enige remedie.”

“Als er geen bijkomend vocht meer opgelost moet worden, zal ook de energiefactuur met een sprongetje naar beneden gaan. Dat kan toch 10 tot 15% minder zijn dan in het begin dat je er woonde”, besluit Eric Houben.

