Is je gevelpleister vuil? Zo krijg je hem weer als nieuw

29 juni 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Veel moderne woningen hebben een gevel met pleister of crepi. Kan jouw gevelpleister een opfrisbeurt gebruiken? Dan heb je twee opties: je gevel reinigen of opnieuw laten schilderen. Bouwsite Livios legt uit hoe je je gevel er weer als nieuw laat uitzien.

Sierpleister is een populair materiaal om gevels af te werken. Door enkele ingrepen bij de bouw van je woning kan je een sierpleister behoeden tegen vervuiling. Denk maar aan een brede dakrand, een plint aan de onderzijde van je woning of aangepaste vensterbladen. Is je sierpleister toch licht bevuild? Dan kan je zelf aan de slag.

Met hogedrukreiniger

Met het juiste materiaal en de juiste techniek kan je zelf je gevelpleister reinigen. Licht vuil kan je met een zachte borstel en lauw water van je gevel verwijderen. “Voor grote oppervlakken kan je best met een hogedrukreiniger aan de slag gaan”, vertelt Alain Verhoeven van Sto. “Je behaalt het beste resultaat als je van beneden naar boven spuit met een matige druk op een afstand van 40 cm en onder een hoek van 40 graden. Probeer dit eerst uit op een onopvallend stuk van je gevel.” Heb je geen pleister, maar wil je je gevel reinigen? Met deze tips kan je aan de slag.

Reinigingsmiddel

Het resultaat staat of valt met het juiste reinigingsmiddel. “Gebruik nooit een agressief of oplosmiddelhoudend schoonmaakmiddel. Anders beschadig je je gevel. Gebruik liever een biologisch afbreekbare, universele reiniger voor de verwijdering van atmosferische vervuiling op je gevel. Dit is een relatief goedkope oplossing. Je betaalt ongeveer 15 euro per liter. Breng het middel aan met behulp van een watersproeier en laat het zo’n 5 minuten inwerken. Als je gevel ernstig vervuild is, kan je het oppervlak zacht naborstelen. Spoel je gevel nadien af met helder water.”

Of gevel laten schilderen?

Wil je je gevel er langdurig als nieuw laten uitzien? Dan doet een nieuw laagje verf wonderen. “Je gevel laten schilderen is iets duurder dan reinigen. De richtprijzen schommelen tussen 20 à 40 euro/m² afhankelijk van de staat van de gevel”, legt Alain Verhoeven uit. “Maar een gevelverf zorgt wel voor een nieuwe uitstraling, extra bescherming én een langdurig resultaat. De verfbeurt laat je beter aan een professional over, want hij heeft kennis van de juiste verfsoort en -techniek.”

Intelligente gevelverf

Intelligente gevelverf biedt meer voordelen ten opzichte van traditionele verf. “Ze verzekeren extra bescherming, kleurstabiliteit en duurzaamheid. Zo heb je gevelverf met een zelfreinigend karakter die samen met de regen het vuil van je gevel spoelen en hem beschermen tegen de aanhechting van vuil- en stofdeeltjes. Maar je hebt ook gevelverf die ervoor zorgt dat de gevel snel droogt na regen, nevel of dauw waardoor de vorming van groenaanslag aanzienlijk vertraagd wordt. Ideaal voor wie in een beboste omgeving woont. Bovendien is gevelverf in verschillende kleuren verkrijgbaar zodat je je gevel in een hip kleurtje kan steken.”

