Is je badkamer dringend aan vernieuwing toe? Onze woonexpert toont 4 manieren om ze om te toveren tot een zalige relaxruimte

Woon. Van flat in Knokke tot villa in Maasmeche­len: acht aanraders uit de 100 huizen die je zondag gratis kunt bezoeken

22 september Tijdens Mijn Thuis op Maat kun je komende zondag een kijkje nemen in honderd huizen, waarvan 35 enkel virtueel. Voor (ver)bouwers is dat hét moment om inspiratie op te doen en om slimme (ver)bouwoplossingen te ontdekken voor een haalbaar budget. Ook wie groter kan bouwen of eens wil dromen, komt aan zijn trekken. De bezoeken zijn gratis na registratie op www.mijnthuisopmaat.be. Wij selecteerden acht aanraders, van een flat in Knokke, over een rijhuis in Mechelen tot een villa in Maasmechelen.