Is het écht nodig om je beddengoed wekelijks te wassen?

vtwonenZeg eens eerlijk, hoe lang wacht jij met het verversen van je lakens? De kans is groot dat je deze klus net iets te lang uitstelt, want leuk is anders. Maar hoe vaak moet het nu echt? Bij deze: vtwonen.be zocht het uit én deelt tips voor een extra fris nest.

In je bed verzamelt zich zweet, dode huidcellen, cosmeticaresten, haren en meer. Bacteriën voeden zich daarmee en houden van de warme temperaturen tussen de lakens. Het bed is echt de ideale broedplaats voor deze ongenodigde logés. Hierdoor kan er huidirritatie ontstaan, of het kan voor nare geuren zorgen.

Ook kan het zijn dat je andere beestjes in je bed aantreft, zeker als je ook weleens wat eet in bed. Je lakens regelmatig uitwassen, is dus van groot belang



Extra weetje: Tien procent van je kussen bestaat na 2 jaar uit mijten en hun uitwerpselen. En dat kan voor allergische reacties zorgen. Lees hier wat je kan doen tegen huisstofmijt.

Zo vaak moet je een bed verschonen

Sommigen verschonen hun beddengoed wekelijks, anderen máándelijks. Wetenschappers zeggen dat je met een dag of veertien aan de veilige kant zit. Bacteriën groeien ongeveer twee weken lang, met een piek rond de 14 dagen.

Ben je ziek geweest of heb je het erg warm gehad en veel gezweet? Verschoon je bed dan eens per week of zelfs vaker.

Tips om te voorkomen dat je bed een broedplaats wordt:

• Was je beddengoed minstens één keer om de twee weken op een temperatuur van 60 graden Celsius.

• Kies voor een mild, milieuvriendelijk wasmiddel op basis van natuurlijke ingrediënten. Dat voorkomt huidirritatie.

• Stop de wasmachine niet te vol. Dan vormen de lakens een prop en worden ze niet goed schoon

• Sla ‘s ochtends het dekbed open en maak het bed niet meteen op. Dit geeft vocht de kans om op te drogen.

• Douche voor het slapen gaan.

• Gebruik een matrasbeschermer om het matras en de kussens te beschermen en de levensduur te verlengen. Een matrasbeschermer was je het liefst om de 2 à 3 maanden.



Kleurt je hoofdkussen stilaan geel? Dan was je dat ook beter een keer uit. Lees hier hoe je dat doet.

Hoe maak je een bed weer mooi op?

Neem een onderlaken met elastieken zijkanten zodat het uit zichzelf strak trekt. Is het lastig te zien wat de lange en wat de korte zijde is? Check of het label linksboven of rechtsonder op het matras zit, want dan zit (of lig) je goed.

Een handige hack voor het dekbedovertrek is deze eerst binnenstebuiten te keren en dan met beide handen de uiterste punten via de binnenkant vast te pakken (dus je duikt als het ware je dekbedovertrek in). Vervolgens pak je de punten van het dekbed samen met de punten van het overtrek. Dan is het alleen nog een kwestie van het dekbedovertrek laten afglijden. Vouw het dekbed aan het voeteneind onder het matras. Zo voorkom je dat de lakens los raken en je voeten koud worden.



Wil je slapen zoals in een hotel? Lees hier hoe je je bed moet opmaken.

Kreukels in het hoeslaken? Spray met een plantenspuit wat water op het laken en trek het goed strak. Zet wel een raam open zodat het snel kan opdrogen.

