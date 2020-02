Is een warmtepomp altijd een goed idee? Redactie

07 februari 2020

11u00

Ga je bouwen of renoveren? Dan weet je al dat je woning aan heel wat energie-eisen moet voldoen. Zoals de CO2-uitstoot van je woning beperken door energiezuinig te verwarmen. Is een warmtepomp daarvoor altijd de beste oplossing? Bouwsite Livios zocht het uit.

Bij nieuwbouw kan je niet missen

Ga je voor een nieuwbouwwoning? Experts zijn het erover eens dat een warmtepomp dan een prima investering is: omdat een hedendaagse nieuwbouw maar een E-peil van 30 of minder mag halen, is de bouwschil in principe altijd goed en luchtdicht geïsoleerd. Daardoor ontsnapt er veel minder warmte door je dak en muren en kan je je warmtepomp optimaal inzetten. Zeker als je je eigen energie opwekt met zonnepanelen: zo hoef je veel minder elektriciteit van het net te halen en kan je nog goedkoper en milieuvriendelijker verwarmen.

Renoveren? Eerst isoleren!

Waag je je aan een renovatieproject? Dan is er één belangrijke stap die je moet zetten voor een warmtepomp kan renderen: je woning luchtdicht isoleren. Doe je dat niet en plaats je toch een warmtepomp? Dan ontsnapt een groot deel van de warme lucht in huis en heb je veel meer elektriciteit nodig om je woning te verwarmen. Zo kan je je gegarandeerd aan een hogere energiefactuur verwachten, zelfs als je zelf stroom opwekt met zonnepanelen. Het heeft dan dus weinig zin om een warmtepomp te plaatsen. Pak je de bouwschil wel aan? Dan kan je je woning en warm water perfect energiezuinig verwarmen met een warmtepomp.

Ook als je geen warmtepomp plaatst, is isolatie natuurlijk ook een goede investering. Anders verbruik je nóg meer stookolie of aardgas en stoot je een pak meer CO2 uit.

Welke warmtepomp voor jouw (ver)bouwproject?

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Maar welk type is de ideale optie voor jouw woning? Als je een (half)open bebouwing renoveert en je tuin groot genoeg is, kan je eigenlijk geen verkeerde keuze maken. Werk je aan een rijwoning of appartement? Dan is de kans groot dat je best voor een lucht-water- of lucht-luchtwarmtepomp kiest. Bij een water-water- of grond-waterwarmtepomp heb je namelijk meer plaats nodig en komen er bovendien grondwerken aan te pas.

Ieder renovatieproject is uniek en stelt andere uitdagingen. Je begint er dus best niet aan zonder plan. Anders kan het zijn dat je sommige dingen twee keer moet doen. Voor onafhankelijk (ver)bouwadvies kan je terecht bij het steunpunt in jouw provincie.

Ook voor je warm water

En wat met je sanitair warm water? Ook dat kan je energiezuinig en milieuvriendelijk produceren met je warmtepomp, eventueel in combinatie met een zonneboiler. Wil je je warmtepomp alleen gebruiken om je water te verwarmen en niet je hele woning? Dan ga je best voor een warmtepompboiler. Die verbruikt drie tot vier keer minder dan een elektrisch exemplaar. Zo bespaar je jaarlijks tot 70% op je energiefactuur, zeker als je de restwarmte van bijvoorbeeld je ventilatiesysteem kan gebruiken om je warmtepompboiler te laten werken.

Hybridesystemen als tussenstap

Pak je je renovatie in fases aan? Dan is een hybridewarmtepomp een interessante tussenoplossing: die werkt deels op een andere energiebron, zoals aardgas. Een hybridesysteem houdt rekening met de buitentemperatuur om op elke moment op de beste manier te verwarmen. Als er ’s winters minder warmte in de grond en lucht zit, zal je hybridewarmtepomp bijvoorbeeld meer verwarmen op gas. Ook met een gasabsorptiewarmtepomp combineer je de voordelen van een gascondensatieketel en een warmtepomp.

Past een warmtepomp nog niet in je budget? Ook dan zijn hybride- en gascondensatieketels een mooie tussenoplossing.

